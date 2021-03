West Ham vyhrál, ale kouč Moyes nebyl spokojený: Už mám vyšší nároky

O výhře West Hamu rozhodli v prvním poločase Jesse Lingard a Craig Dawson, hostům ale před tím nebyly po zásahu videorozhodčího uznány dva góly. "Bojovali jsme, ale nehráli jsme dobře," řekl Moyes. "Hráči jsou také zklamaní, protože na naše možnosti to nebyl dobrý výkon," dodal.

"Sice jsme měli zápas pod kontrolou, ale nelíbilo se mi to," uvedl Moyes, jenž v minulém ročníku dovedl West Ham k záchraně. V této sezoně však mají Kladiváři příjemnější starosti. V pondělí se posunuli na páté místo zajišťující start v Evropské lize a mohou pomýšlet na nejlepší umístění od návratu do Premier League v roce 2012.

Dosavadním maximem je sedmá příčka z roku 2016 a ve hře je i umístění mezi nejlepší čtyřkou, kde West Ham naposledy skončil v roce 1986. Na příčky zajišťující start v Lize mistrů už se Moyesův tým v aktuálním ročníku dostal, nyní na čtvrtou Chelsea ztrácí dva body a má zápas k dobru.

"Když se dostanete na dosah špičky, je to velká motivace. Proto mě hodně mrzelo, že jsme ze čtyřky vypadli," řekl sedmapadesátiletý kouč. "Zatím se nám daří a máme dobrou sezonu, ale mohla by to být i skvělá sezona. Neříkám, že skončíme v první čtyřce, ale budeme bojovat a uvidíme, jak to dopadne," dodal.