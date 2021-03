To je podpora! Fanoušci Liverpoolu vyhlásili sbírku na Mbappého

You´ll Never Walk Alone! Fanoušci Liverpoolu, prožívající se slavným klubem současnou krizi, odhodlaně stojí za svými fotbalovými idoly i ve zlých dobách. Vyhlásili mezi sebou sbírku, jejímž cílem je shromáždit 250 milionů liber (zhruba 290 milionů eur), aby vedení týmu mohlo jednat o příchodu hvězdné posily do útoku. Cílem není nikdo jiný než francouzský mistr světa Kylian Mbappé, toho času hráč PSG.