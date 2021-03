Kúdela? Hvězda Liverpoolu žádá od UEFA tvrdou akci. Skotové upozorňují i na Šilhavého

„Celý skotský fotbal stál během víkendu při Glenu Kamarovi a my uděláme to samé. Národní tým reprezentuje celý skotský fotbal. Všechny kluby se o víkendu zapojily, včetně Old Firm (Celtic a Rangers), což bylo velmi silné. A my uděláme přesně to samé," slibuje Robertson.

„Hlavně doufám, že UEFA udělá něco s tím hráčem Slavie Praha, protože my fotbalisté už jsme proti rasismu udělali všechno. Poklekávali jsme, postavili jsme se, dali jsme se dohromady. A abych byl upřímný, nezdá se mi, že bychom něco změnili. Teď musí jednat ti nad námi," vyzval liverpoolský zadák fotbalové orgány.

„Snad by nám v našem boji mohla pomoct UEFA a FIFA a takové lidi (jako Kúdela) tvrdě potrestat. Protože být rasisticky urážen je obzvlášť na fotbalovém hřišti totálně neakceptovatelné. Přál bych si, aby to bylo už dávno minulostí. Bohužel se to ale do naší hry pořád vkrádá," dodal skotský reprezentant, jehož cituje deník The Herald.

Manažer Rangers Steven Gerrard gestikuluje na Ondřeje Kúdelu.

Andrew Milligan, Reuters

V podobném duchu už během týdne mluvil i kouč skotského nároďáku Steve Clarke, jenž vysvětlil, že hráči budou na protest stát, protože z pokleknutí už se prý stalo vyčpělé gesto.

Skotská verze deníku The Sun se zase pozastavuje nad tím, že kouč českého národního týmu Jaroslav Šilhavý neváhá Kúdelu navzdory událostem v Glasgow stavět do mezinárodních zápasů.

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý se za Ondřeje Kúdelu postavil.

Vlastimil Vacek, Právo

List vypíchl výrok před duelem s Estonskem. „Stojím za Ondrou. Je plně soustředěný na reprezentační povinnosti. Dění posledních dnů by ho nemělo negativně ovlivnit. Je dostatečně zkušený, aby dění zvládl," zastával se Šilhavý svého svěřence.

Skotský deník jeho slova dává do souvislosti s tím, že český kouč může Kúdelu nasadit i proti Skotsku na EURO 2021. A také upozorňuje na možnost, že se Rangers mohou znovu utkat se Slavií v předkole Ligy mistrů.

Kamarův advokát upozornil, že Kúdela v okamžiku, kdy přijede do Británie, bude čelit snaze místní policie o výslech.