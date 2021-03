Hvězda City na odchodu. O Agüera mají zájem tři giganti

Rodák z Buenos Aires by se v příští sezoně mohl objevit v dresu Juventusu, Paris Saint-Germain nebo Barcelony. Zájem ze strany zmiňovaných velkoklubů potvrzuje hned několik zahraničních deníků.

Podle španělských médií by příchod Agüera do Barcelony mohl být jednou z možností, jak by Katalánci mohli udržet klubovou ikonu a Agüerova kamaráda z argentinské reprezentace Lionela Messiho. Zahrát si po boku krajana by i pro autora 181 branek v Premier League mohlo být velkým lákadlem.

Agüero navíc španělské prostředí dobře zná. Před příchodem do Manchesteru City odehrál v Atlétiku Madrid pět ročníku La Ligy. Zájemců je ale víc.

Italský list La Gazzetta dello Sport hlásí, že o útočníka City bude v létě usilovat i trápící se Juventus Turín, ve kterém by Agüero vytvořil hvězdnou útočnou dvojici s Cristianem Ronaldem.

Španělský deník Mundo Deportivo zmiňuje, že v případě Agüerova dalšího angažmá přichází v úvahu i pařížský PSG, ve kterém by argentinský reprezentant mohl vynikat pod vedením krajana a šéfa lavičky Pařížanů Mauricia Pochettina.