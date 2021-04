Miliardová posila. Přivede West Ham k Součkovi a spol. hvězdu z Manchesteru United?

Až 30 miliard liber (asi 900 milionů korun) bude muset v létě West Ham zaplatit Manchesteru United, pokud bude chtít hostování Jesseho Lingarda proměnit v přestup. Píšou o tom ostrovní média. Anglický reprezentant přišel ke Kladivářům v lednu na hostování bez opce, od té doby táhne londýnský klub za senzační spanilou jízdou v Premier League. Anglické deníky píšou o tom, že Hammers budou chtít osmadvacetiletého záložníka získat na stálo, „ať to stojí, co to stojí“.

Senzační čtvrtá příčka v Premier League a osm kol před koncem vzhledem k losu i reálná možnost válčit s kluby jako Chelsea, Tottenham nebo Liverpool o účast v základní skupině Ligy mistrů - to je současný West Ham.

Zásluhy na fantastické sezoně londýnského klubu mají bezesporu dva čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, možná nejzářivější hvězdou na hřišti posledních měsíců je ale Jesse Lingard, který za West Ham v osmi soutěžních zápasech nastřílel do sítě soupeřů šest branek a zaznamenal čtyři asistence.

V minulém kole proti Wolverhamptonu se například blýskl úchvatným sólem přes půlku hřiště.

Není divu, že snaha udržet ofenzivního záložníka v Londýně, zvlášť poté, co si svými výkony řekl o návrat do reprezentace Albionu, bude pro kouče Moyese a spol. absolutní prioritou pro letní přestupový trh. Podle deníku The Mirror za něj Kladiváři budou muset na Old Trafford poslat 30 milionů liber.

„Uděláme vše, co je v našich silách, abychom ho podepsali," řekl Sky Sports zdroj přímo z klubu. Ve hře je ale i cesta zpět před tribuny svatostánku Rudých ďáblů. Kouč United Ole Gunnar Solskjaer už se nechal slyšet, že na Lingardův návrat je připraven.