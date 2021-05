Tohle vymysleli lidé, kteří nikdy nehráli fotbal, vytočil Solskjaera šílený program

Může se někdo divit, že se o kouče Manchesteru United pokoušely po postupu do finále Evropské ligy mdloby? Že byl Ole Gunnar Solskjaer nepříčetný, když pohledem přeletěl termínový kalendář příštích tří týdnů? Že se orosil, když si uvědomil, že jeho Rudí ďáblové musí po duelu s AS Řím zvládnout během následujících sedmi dnů další tři těžké zápasy, neboť do jejich původního programu zakomponovalo vedení Premier League ještě odložený ligový duel s Liverpoolem? Že před cestou do polského Gdaňsku k finálovém střetnutí Evropské ligy se španělským Villarrealem budou mít hráči v nohou pět utkání?

„Neslýchané. Tohle mohli vymyslet a dát dohromady jen lidé, kteří nikdy nehráli fotbal na této úrovni," nebral si servítky norský kouč ve službách Manchesteru United Soljskjaer hned poté, co v Římě navzdory prohře v semifinálové odvetě oslavil s Rudými ďábly postup do finále Evropské ligy.

Prvního, na které pod jeho vedením dosáhli. Na Ostrovech se o něj pokoušeli dvakrát marně v Ligovém poháru a jednou v FA Cupu, v pohárové Evropě pak neúspěšně v Evropské lize.

Až teď uspěli.

"Jsem sice zklamaný, že jsme prohráli, ale je to dobrý pocit být ve finále. Zvláštní zápas, který mohl klidně skončit 8:6," přiznával po divoké přestřelce s italským soupeřem, která nabídla suma sumarum na Old Trafford a římském Stadio Olimpico 13 branek.

Program následujících dnů a týdnů ho však z euforie vrátil zpátky do drsné reality.

„Pro hráče je fyzicky nemožné takový program zvládnout. Budeme teď potřebovat každého, abychom se s ním vypořádali a byli připraveni," zákonitě ho strašil následující kalendář Premier League

Program Manchesteru United 9. května Aston Villa - Manchester United Premier League 11. kvetna Manchester United - Leicester City Premier League 13. května Manchester United - Liverpool Premier League 18. května Manchester United - Fulham Premier League 23. května Wolverhampton - Manchester United Premier League 26. května Villarreal - Manchester United finále Evropské ligy

Přitom příští dny a týdny budou pro Soljskjaera obzvlášť důležité. Půjde totiž o jeho budoucnost. Tříletý kontrakt na Old Trafford má sice uzavřený až do roku 2022, ale s rodinou Glazerů by měl jednat o další budoucnosti.

A s trofejí za triumf v Evropské lize by se mu pochopitelně jednalo lépe. O budoucnosti své, ale třeba i o budoucnosti 34 letého legionáře z Uruguaye Edinsona Cavaniho, jemuž smlouva na Old Trafford vyprší už letos v létě.

Cavani by přitom o další rok moc stál. Soljskjaer také. Zvláště poté, co Cavani nastřílel v semifinále do sítě AS Řím čtyři góly.

„Na hřišti podal důkaz, že má v mužstvu své místo."

Norský kouč zase podává důkaz Joel Glazerovi, resp. celé americké rodině Glazerů vlastnící Manchester United, že si počínala správně, když se neunáhlila se s jeho odvoláním, o kterém se v první sezoně hodně nahlas mluvilo.

Dokazuje to v Premier League, kde Manchester United míří za druhým místem, což by bylo teprve podruhé po odchodu Alexe Fergusona do důchodu v roce 2013, kdy by na takovéto umístění dosáhl. A navíc nejspíš i s nejmenší bodovou ztrátou na nového mistra.

A dokázat to může i ve finále Evropské ligy 26. května v Gdaňsku, kde se mu nabídne příležitost vyšperkovat po čtyř letech čekání klubovou síň slávy na Old Trafford další velkou trofejí. Opět pohárem pro vítěze Evropské ligy, který Rudí ďáblové získali naposledy v roce 2017.

Pravdou ovšem je, že je zde jeden problém.

Přímo šílený program následujících dnů a týdnů, jenž může Soljskjaerovi a jeho týmu zkomplikovat život a zabránit v naplnění cílů, které jsou teď tak blízko.