Tři zápasy v pěti dnech, to je zločin, řekl Klopp o programu Manchesteru

"Hrát v neděli, úterý a čtvrtek je zločin," prohlásil Klopp. Manchester United, který hájí druhé místo v tabulce, zvítězil v neděli na hřišti Aston Villy 3:1. V úterý v silně kombinované sestavě podlehl třetímu Leicesteru 1:2, což zajistilo v předstihu titul Manchesteru City.

Klopp uvedl, že by rovněž hráče při takovém programu šetřil. "Ole Gunnar Solskjaer a hráči za to nemohou. Ptám se sám sebe, jestli bych to taky udělal. Ano. Musel bych. Je konec sezony a hráči toho mají dost," uvedl trenér loňského šampiona anglické ligy.

"Premier League to vysvětlila tím, že žádný jiný tým by neměl doplatit na to, co se stalo v Manchesteru. Řekl bych, že pro West Ham a Liverpool tohle moc nedopadlo," řekl Klopp v narážce na to, že Leiceister díky výhře nad oslabeným mužstvem United odskočil pronásledovatelům.

Úterní duel se obešel bez protestů, které však podle zpráv na sociálních sítích hrozí opět při čtvrtečním šlágru. Klopp obavy o svůj tým nemá. "Věříme úřadům. Ani minule jsme nebyli v nebezpečí," uvedl kouč.

Příznivci Manchesteru protestují proti americkým vlastníkům klubu Glazerům poté, co se United podíleli na založení superligy, i když projekt kvůli vlně nevole záhy zkrachoval.