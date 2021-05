Trenér Allardyce skončí po sezoně u sestupujících fotbalistů West Bromwiche

"West Bromwich mi dal velkorysou možnost zůstat, což ukazuje jeho odhodlání a ambice. Po důkladném zvážení jsem se ale rozhodl tuto nabídku odmítnout," prohlásil v klubové tiskové zprávě Allardyce. "Pokud bych zůstal a pokusil se o návrat do Premier League, čekalo by se, že budu i nadále pokračovat. To už ale bohužel není něco, co bych chtěl v této fázi kariéry absolvovat," doplnil.

Bývalý trenér Boltonu, Newcastlu, West Hamu, Sunderlandu i anglické reprezentace vystřídal v prosinci odvolaného Slavena Biliče a pokusil se "Baggies" zachránit v elitní společnosti. West Bromwich ale nakonec utržil 21 porážek a získal zatím jen 26 bodů. V tabulce mu aktuálně patří 19. místo a po ročním působení v Premier League sestupuje znovu "o patro níž". S Allardycem odejde i jeho asistent Sammy Lee a trenér rezervního týmu Robbie Stockdale.

"Sam, Sammy a Robbie přišli do klubu v opravdu těžkém klubovém období a neúnavně pracovali, aby se ho podařilo udržet v Premier League. Doufal jsem proto, že Sam v týmu zůstane i v příští sezoně a dalším období. Přestože jsme nebyli schopní získat tolik bodů, jež by nám zajistily setrvání v nejvyšší soutěži, Sam obnovil hrdost a tým pod jeho vedením předvedl řadu pěkných výkonů," řekl technický ředitel Luke Dowling.

Poslední utkání této sezony sehraje West Bromwich v neděli na hřišti Leedsu.