Záložník Souček o sezoně: Nejlépe mi vyšel dvougólový zápas s Crystal Palace

Jak se s odstupem pár desítek minut ohlížíte za svojí druhou sezonou v Premier League?

Se sezonou jsem obrovsky spokojený. Všechno klaplo a dotáhli jsme ji do úspěšného konce, tedy k evropským pohárům. Pamatuji si, když jsem loni v lednu přišel, tak se hrálo do posledního kola o záchranu. Tahle sezona byla úplně jiná. Hráli jsme o evropské poháry, a to jsme od začátku chtěli.

Které zápasy vám nejvíc utkvěly v paměti?

Nejlepší z mého pohledu byla výhra 3:2 nad Crystal Palace, kdy jsem dal dva góly. Z týmového pohledu to byl zápas s Tottenhamem, kdy jsme prohrávali 0:3, ale dokázali jsme v posledních vteřinách srovnat na 3:3. To byl emočně výjimečný zápas.

Český záložník West Hamu Tomáš Souček v akci během zápasu Premier League.

Geoff Caddick, Reuters

V čem byl letošní West Ham jiný než ten loňský, který hrál o záchranu?

Jak začal lockdown, tak nás to hodně stmelilo. Pro hodně lidí to bylo složité. Pro nás také, ale díky tomu jsme udělali dobrou partu. Začalo to už loni v březnu, díky tomu jsme se zachránili a přenesli jsme to i do nové sezony. Bojujeme jeden za druhého a k tomu přišla i kvalita na hřišti.

O Premier League se říká, že je nejlepší soutěží na světě. V čem podle vás je a co pro vás bylo nejtěžší?

Pro mě vždy byly Premier League a Liga mistrů nejlepšími soutěžemi na světě. Cílem bylo se do nich dostat. Se Slavií jsem si zahrál Ligu mistrů a teď si užívám jízdu s West Hamem v Premier League. Jestli je Premier League opravdu nejtěžší ligou, to nedokážu objektivně porovnat, protože nemám zkušenost z ostatních silných lig. Užívám si však každý zápas, který tu hraju, proti nejlepším týmům a nejlepším hráčům. Jsem rád, že se s nimi mohu porovnávat.

Jak moc se těšíte na vyhlášenou atmosféru anglických stadionů a jaké máte informace ohledně vývoje v tomto směru?

Zatím jsem zažil jen pár zápasů s diváky, bylo to úžasné, ale tehdy jsem byl v týmu nový. Teď už jsem mnohem větší součástí mužstva, tak se na tu atmosféru těším o to víc. Poslední dvě kola byla z části s fanoušky a bylo to o hodně lepší než prázdné tribuny. A věřím, že v příští sezoně už to bude na plné obrátky.

Český záložník Tomáš Souček během utkání kvalifikace MS 2022 s Belgií.

Vlastimil Vacek, Právo

S Vladimírem Coufalem jste velcí kamarádi. Vídáte se spolu i mimo hřiště. Nehrozí někdy ponorka?

S Cufem jsme spolu skoro pořád. V podstatě každý den máme trénink, když není trénink, tak se tu sejdeme a stejně něco děláme. Řešíme nejen fotbal, ale vše, co se týče života tady nebo našich rodin. Nějaká ponorka na mě ještě nedolehla a věřím, že to tak bude pokračovat.

Ve West Hamu je také fotbalistka Kateřina Svitková, další slávistická posila. Viděli jste ji někdy na hřišti nebo i mimo ně?

S Katkou se vzájemně podporujeme a občas si napíšeme. Jsme z Česka a přišli jsme navíc shodně ze Slavie. Řešíme fotbal, ale i kdybychom vzájemně něco potřebovali, tak si pomůžeme. Podporu mezi sebou máme.

Blíží se mistrovství Evropy, už je to v Londýně znát?

Určitě ano. Všichni tady koukáme na televizi Sky a tam běží v nadsázce jen to, jak by Anglie měla hrát, kdo by měl jet na Euro a kdo ne. Je to svátek fotbalu, všichni se tu na to těší už dva měsíce. Když se někdo zraní, hned se to řeší, jestli se stihne uzdravit. Odpočítává se tu každý den do startu šampionátu. O to více, že hrají doma.

Jak vidíte šance české reprezentace, mohla by si ve Wembley zahrát i vícekrát než jen skupinový duel s Anglií?

Náš tým hodně vyzrál. Máme toho spolu hodně odehráno i proti týmům, jako je Anglie nebo teď naposledy Belgie, kdy jsme předvedli velké výkony. Věřím, že si to přeneseme i na šampionát. Za těch čtrnáct dní se pokusíme sehrát co nejlépe a předvedeme se na Euru v nejlepším světle. Věřím, že máme na to předvést nějaký úspěch a že si ve Wembley zahrajeme vícekrát než jen jednou ve skupině.

Útočník Chelsea Timo Werner (vlevo) v souboji s Tomášem Součkem z West Hamu.

Justin Setterfield, ČTK/AP

Stihnete si před přípravným kempem odpočinout?

Končíme v neděli posledním zápasem a pak máme týden volno, abychom si po náročné sezoně bez volna odpočinuli. Je to časově ideální, abychom si odpočinuli, ale zároveň byli připraveni připojit se k nároďáku na dvoutýdenní přípravu. Užiju si chvíli s rodinou, kterou jsem rok neviděl. Takže trocha odreagování a pak hurá do přípravy na Euro.

Je pro vás příjemné, že se bude hrát v Británii, a minimálně jeden zápas dokonce doma v Londýně?

Jsem opravdu rád, že se to hraje ve Velké Británii. Budu hrát proti hráčům, které tu potkávám. Lidi mě tu také berou teď úplně jinak, než kdybych přijel z české ligy. Budu se snažit si to užít, ale zároveň si do nároďáku přenést formu z West Hamu. Věřím, že spoustu kluků bude v dobrém rozpoložení a že ukážeme naši českou sílu.

Český záložník West Hamu Tomáš Souček bývá ústřední postavou Kladivářů v utkání Premier League.

Shaun Botterill, Reuters

V čem vidíte největší sílu české reprezentace?

Jsem rád, že to zažívám v podstatě celou kariéru, že ten tým je hlavně o skvělé partě a síle celku. Teď to mám i ve West Hamu, zažil jsem to i ve Slavii a je to i v nároďáku, i z méně známých hráčů se vytvoří skvělá parta, která bojuje jeden za druhého. A když se dostaví úspěch, tak z toho vykrystalizují i jednotlivci. Věřím, že to opět předvedeme i v reprezentaci. Budeme se rvát jeden za druhého, budeme fungovat jako jednolitý stroj.

Podpisem dresu jste se zapojili do aukce, jejichž výtěžek půjde pro maminky s rakovinou. Jak důležité jsou pro vás obecně charitativní projekty?

Do takových akcí se zapojuji rád. Těší mě, že mohu takto pomoct, protože si velmi vážím toho, kde jsem, tak chci takto pomáhat charitativním projektům, jako je nyní třeba pomoc maminkám s rakovinou. Jsem rád, že to Káťa Svitková dohodla a zorganizovala. A pevně doufám, že dražba bude mít úspěch.