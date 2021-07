Neuvěřitelný příběh! Ze zedníka s nádorem až v hráče týmu Premier League

Než se Indalescio dostal do Anglie, potýkal se s řadou problémů. Fotbal hrál na amatérské úrovni a během jednoho zápasu si poranil koleno. Lékaři mu však sdělili šokující zprávu, v koleni mu totiž diagnostikovali nádor a řekli mu, že zřejmě fotbal hrát už nikdy nebude. On se však nevzdal a tvrdě na sobě dřel.

Když se částečně vrátil do formy, zkusil fotbalovou akademii v Americe, jenže plnou zátěž koleno nevydrželo a opět ho vyřadilo ze hry, takže se vrátil zpět do Francie. Tam začal pracovat v továrně a do toho hrál v páté francouzské lize.

Florent Indalecio pracoval na plný úvazek na stavbě.

Florent Indalecio

V dubnu roku 2019 se ocitl bez práce, a tak odpověděl na inzerát, kde firma sháněla zedníka. O pár dní později už po řadě zranění a neúspěchů ve své fotbalové kariéře opouštěl svůj domov ve Francii a vydal se do Sydney za novým dobrodružstvím. Neuměl ani slovo anglicky a s prací ve stavebnictví neměl žádné zkušenosti, přesto do toho šel.

Přes týden makal na stavbě, víkendy si zpestřoval fotbalem ve čtvrté australské divizi. Během jeho pobytu se mu ozval jeho dobrý kamarád Allan Saint-Maximin, hrající za Newcastle, s tím, že pokud má stále zájem hrát fotbal, ať přijede za ním do Anglie a že mu pomůže něco najít. Že by mohlo jít o pozici v Newcastlu ho vůbec nenapadlo.

Saint-Maximin se však snažil pro svého kamaráda udělat vše. Domluvil mu několik tréninků a zkušebních zápasů a vedení týmu jeho výkon zaujal na tolik, že mu nabídl roční smlouvu. „Můj život se od základu změnil. Můžu se soustředit jen na fotbal, a to jsem si vždy přál," neskrývá svou radost Indalescio.

Teď pravidelně startuje s hráči do 23 let a možná je jen otázkou času, kdy se probojuje do hlavního týmu. Jeho pohádka určitě ještě nekončí.