Kane vyvrací spekulace o odchodu. V Tottenhamu už trénuje

Fotbalový útočník Harry Kane se zapojil do dnešního tréninku Tottenhamu Hotspur a podle trenéra Nuna Espírita Santa by mohl být o víkendu připravený i na úvodní duel nového ročníku anglické soutěže proti Manchesteru City. Osmadvacetiletý kapitán anglické reprezentace vynechal na začátku srpna úvodní týmovou přípravu a ještě více tím zneklidnil fanoušky londýnského klubu, kteří se v posledních měsících obávají jeho možného odchodu. Po pozdějším návratu do týmu z dovolené musel Kane následně nastoupit do pětidenní karantény a poté absolvovat test na koronavirus. Ten dopadl dobře.