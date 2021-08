Kouč Tottenhamu naznačil, jak je to s jeho hlavní hvězdou! Půjde Kane pryč?

Podle trenéra fotbalistů Tottenhamu Nuna Espírita Santa by měl hvězdný útočník Harry Kane nadále zůstat v jeho týmu. Portugalský kouč ale zároveň připustil, že se do konce přestupového období může ještě hodně věcí změnit. Anglický kapitán Kane chyběl po vynechání části týmové přípravy v úvodním zápasu nejvyšší soutěže, který "Spurs" vyhráli nad Manchesterem City 1:0. Zároveň však figuruje v pětadvacetičlenné nominaci na čtvrteční utkání Evropské konferenční ligy proti Pacos de Ferreira.

"Máme tenhle tým a tyhle hráče. Musíme si je pojistit, ale víme, že do 31. srpna nemáte vše zcela ve svých rukou. Všichni trenéři v Premier League to cítí stejně jako já. Je potřeba počkat do konce tohoto období a ustálit to," prohlásil pro BBC Radio 5 Live Espírito Santo.

Kane se v minulosti netajil, že by rád z Tottenhamu odešel, aby mohl v jiném klubu bojovat o trofeje. Zájem o něj má především Manchester City, který měl podle informací anglických médií nabídnout londýnskému klubu až 100 milionů liber (téměř 3 miliardy korun). Vedení však nechtělo Kanea prodávat konkurentovi ve stejné soutěži a útočník následně dorazil později k týmu po letní dovolené.

Právě kvůli nerozehranosti chyběl i ve víkendovém duelu s úřadujícím šampionem Manchesterem City, který Tottenham vyhrál po brance Son Hung-mina 1:0.

"Harry s námi trénuje. V neděli ráno pokračoval v přípravě a chystá se na to, aby mohl brzy týmu pomoci. Nečekáme, že se něco před koncem přestupového období stane, ale musíme být připravení reagovat, protože do 31. srpna se může ve fotbale ještě stát hodně věcí," dodal Espírito Santo.