Klopp vyzval fanoušky Liverpoolu, aby přestali zpívat píseň s homofobním textem

"Nikdy jsem nepochopil, proč by se mělo na stadionu zpívat něco proti něčemu. Nikdy se mi to nelíbilo a nelíbí se mi to ani teď. Zvlášť u nás, kteří máme pravděpodobně nejlepší zpěvník na světě," řekl Klopp v rozhovoru se zakladatelem liverpoolské fanouškovské skupiny Kops Out, jež vystupuje na obranu komunity LGBT.

Fanoušci v písni používali posměšný termín "rent boy", který označuje prostituta. "Tohle už není naše píseň, už ji nechci slyšet. Nejsem si jistý, jestli mě lidé poslechnou, ale bylo by to fajn. Z hlediska hráče nebo trenéra tyhle písničky ničemu nepomáhají, je to jen ztráta času," řekl Klopp, jenž Liverpool dovedl v roce 2019 k triumfu v Lize mistrů a o rok později i k vítězství v Premier League.