Hvězdný fotbalista obviněný ze znásilnění se před nástupem do vazby krutě přeslechl

Zprávy o zatčení a vyšetřování jistého fotbalisty z nejvyšší anglické fotbalové soutěže se dostaly do médií už na podzim loňského roku. Tehdy však policie nezveřejnila jméno podezřelého. Až na konci letošního srpna vyšlo najevo, že se jedná právě o sedmadvacetiletého francouzského legionáře.

Ten byl nyní poslán do vazby ve věznici Altcourse v Liverpoolu, která spadá do kategorie B, podle britského systému tedy do druhé nejpřísnější. Sám fotbalista přitom podle zdrojů deníku The Sun zažil nepříjemný moment hned při nástupu za mříže. Když zaslechl, že bude umístěn do VP křídla věznice (vulnerable prisoners – zranitelní vězni), měl fotbalista radost.

BREAKING: #MCFC have suspended left-back Benjamin Mendy, pending an investigation, after he was charged by police. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 26, 2021

„Zřejmě vinou nedokonalé angličtiny zaslechl něco o VP křídle a myslel si, že bude umístěn do speciální VIP kategorie s dalšími známými osobnostmi. Když zjistil, že tomu tak není, rozhodně z toho nebyl šťastný," uvedl nejmenovaný zdroj. Do VP křídla jsou přitom umísťováni vězni, kteří mají na krku právě třeba sexuální zločiny.

Tři čtvrtě roku tajení

Mendy od svého původního zatčení 11. listopadu loňského roku naskočil v dresu Citizens celkem do 20 utkání, včetně dvou přátelských. Naposledy se v bledě modrém dresu objevil v rámci prvního kola anglické ligy proti Tottenhamu.

Klub suspendoval Mendyho až minulý čtvrtek, kdy vyšlo najevo, že právě on má mít na svědomí celkem čtyři případy znásilnění a jedno sexuální napadení. Nejméně jedné ženě přitom nebylo ani 18 let a k poslednímu případu mělo dojít až letos v srpnu, tedy zhruba tři čtvrtě roku poté, co byl policií po obvinění ze znásilnění propuštěn na kauci.

Jak u soudu uvedla státní zástupkyně Debbie Byrneová, jednou z podmínek propuštění podezřelého fotbalisty byl vloni i zákaz pořádání domácích večírků. Když však přišla policie minulý týden do Mendyho domu, aby ho zadržela pro podezření z dalšího případu znásilnění, objevila uvnitř 21 lidí. Fotbalista byl zadržen a následně umístěn do vazby.

Některá britská média spekulují, že ke znásilněním mělo dojít právě během pořádání bujarých večírků v Mendyho domě ve vesnici Mottram St. Andrew, která je fotbalisty velmi oblíbená. V minulosti tu žili třeba Peter Crouch, Wayne Rooney, Carlos Tévez nebo Mario Balotelli. Oficiální podrobnosti údajných znásilnění jsou sice součástí neveřejného soudního spisu, Byrneová však uvedla, že oběti měly „být mezi pozvanými".

Man City star Benjamin Mendy arrives at court in prison van with police escort to face four charges of rape https://t.co/fJbymXN3LS — MailOnline Sport (@MailSport) August 27, 2021

„Manchester City může potvrdit, že Benjamin Mendy byl po obvinění suspendován až do konce vyšetřování. Celá záležitost je předmětem soudního řízení, a proto nemůžeme zatím poskytnout další komentář," uvedl klub ve svém oficiálním prohlášení.

Vzhledem k tomu, že Mendy byl vyšetřován od loňského listopadu, je takřka jisté, že klub musel o celé situaci vědět mnohem dřív. Vedení se však rozhodlo informaci udržet pod pokličkou co nejdéle a Mendy mezitím mohl nastupovat v Premier League či Lize mistrů. Po loňské sezoně přebral medaili pro vítěze ligy a sedmého srpna kousal porážku ve finále poháru Community Shield proti Leicesteru. Později svým fanouškům na sociálních sítích oznámil, že se společně uvidí v Premier League.

Na prvním místě peníze?

Vedení Manchesteru City mělo pro tutlání kauzy ideální podhoubí. Kromě několika málo zasvěcených lidí o aféře nevěděl prakticky nikdo a jméno Mendyho tak bylo dlouhé měsíce chráněno. Je však minimálně s podivem, že se anglický velkoklub, který má jen tak mimochodem i ženský fotbalový tým, rozhodl pro tajení tak závažné informace, jakou obvinění z několika znásilnění je.

Na krok Manchesteru City reagoval třeba sportovní novinář Daniel Taylor. „Každou chvíli si připomínáme, že svět fotbalu funguje naprosto jinak než běžný život. Když je hráč Premier League zatčen pro podezření ze znásilnění a jeho klub se ho rozhodne nesuspendovat, je to jeden z těch momentů," okomentoval situaci redaktor serveru The Athletics, jenž se kauze věnuje.

Why did Manchester City let Benjamin Mendy play on?



via @TheAthletic https://t.co/W1ozpYReqF — Diarmuid #STAYATHOME (@DD2705) August 30, 2021

Nabízí se také vysvětlení, za kterým stojí v první řadě peníze. V roce 2017 se Mendy stal nejdražším obráncem v historii, když za něj Citizens vysázeli Monaku údajně 52 milionů liber (1,5 miliardy korun). Pokud v Manchesteru věděli o stavu vyšetřování, patrně jim bylo jasné, že pro Mendyho fotbal na dlouhé měsíce či roky končí. A když existuje možnost, jak nechat tak drahého obránce ještě řadu měsíců kopat, proč toho nevyužít?

Klub by se s vysokou pravděpodobností zachoval jinak, pokud by policejní vyšetřování bylo veřejné a o „aféře Mendy" by se vědělo už od loňského roku. Další spekulace mohou nahrávat domněnkám o snaze o mimosoudní vyrovnání s údajnými oběťmi a zametení kauzy pod koberec.

Chce domácí vězení

Mendy každopádně zmizel ze zeleného pažitu a nyní tráví čas ve vazbě. Soud v Chesteru navíc ve středu zamítl jeho žádost o propuštění na kauci ve výši 50 tisíc liber (1,5 milionu korun). Za mřížemi tak bude fotbalista nejspíše minimálně do 10. září, na kdy je naplánováno další přelíčení.

Proti tomu bojuje zejména Mendyho obhájce Christopher Stables, jenž uvedl, že pobyt ve vazbě byl pro jeho klienta šok. Stables se proti rozhodnutí soudu odvolal a žádá, aby byla Mendymu umožněna například forma domácího vězení s omezenou možností vycházení.

Podle advokáta je Mendy, jenž má v Manchesteru zatím platnou šestiletou smlouvu s celkovým výdělkem 28 milionů liber (828 milionů korun), připravený vzdát se svého honosného sídla a přesunout se do menší nemovitosti svého kamaráda, který na něj má údajně dobrý vliv. Soudce přesto nechal fotbalistu ve vazbě, kde by mohl podle všeho zůstat i po dobu celého vyšetřování. A za mřížemi se pořádají večírky opravdu složitě...

Když fotbalisté pykají

Pokud by se obvinění potvrdila a Mendy byl skutečně odsouzen k trestu odnětí svobody, nebylo by to poprvé, co hráč nejvyšší anglické soutěže pozná hořkost vězeňské cely. K nejznámějším patří případ Adama Johnsona, který měl jakožto hráč Sunderlandu v roce 2016 sex s 15letou fanynkou, za což byl odsouzen ke třem letům vězení a prakticky si ukončil kariéru.

That Eric Cantona Kung Fu Kick! https://t.co/uIdZaz8yrj — Football Madness (@FootbalIMadness) September 2, 2020

Za mřížemi skončil také legendární bouřlivák Eric Cantona, který měl ve vězení strávit dva týdny za památný kung-fu kop, se kterým v roce 1995 vyrukoval proti fanouškovi Crystal Palace poté, co byl vyloučen a neunesl emoce. Hráč Manchesteru United však v cele strávil jen tři hodiny, poté byl propuštěn na kauci a kromě 120 hodin veřejně prospěšných prací se na devět měsíců rozloučil s fotbalem.

Z dalších známých jmen si trest odseděl třeba Jermaine Pennant, bývalý hráč Arsenalu či Liverpoolu. V roce 2005 pod vlivem alkoholu naboural se svým mercedesem do pouličního osvětlení a byl poslán na tři měsíce za mříže. Propuštěn byl po odpykání třetiny trestu. „Naprosto mě to změnilo. Myslím, že každý, kdo vězení zažije, se změní. Už nikdy tam nechci jít zpátky," uvedl tehdy Angličan, jenž si ještě v 38 letech prodlužuje kariéru v singapurské lize.