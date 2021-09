Trenér Southgate by si přál v zázemí anglické reprezentace více žen

Podle trenéra anglické fotbalové reprezentace Garetha Southgatea by se v budoucnu mělo do přípravy mužského národního týmu zapojit více žen. U týmu Albionu aktuálně jsou ze 40 zaměstnanců jen dvě ženy. Na nevyváženost pohlaví upozornila Southgatea také jeho dcera.

"Nemáme to správně nastavené," citovala jednapadesátiletého kouče agentura Reuters. "Ve Fotbalové asociaci máme 38 procent žen. Moje dcera na to řekla: A to je dobře, tati? Musel jsem na to jen říct: Dobrý postřeh."

Podle něj se však musí měnící se postoj k ženskému fotbalu projevit postupně. "Pro dívky je teď daleko přijatelnější hrát fotbal a existuje stále více týmů a klubů. Tátové jsou za to rádi. Myslím, že teď z toho panuje velké nadšení," řekl Southgate.

"To se však liší od složení personálu v týmu. Působí v něm 40 zaměstnanců, takže mít mezi nimi jen dvě ženy není vůbec blízko tomu, kde bychom chtěli být," dodal trenér aktuálních vicemistrů Evropy.