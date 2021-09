Skvělý, Alexi! Fanoušci West Hamu jsou nadšeni z debutu Krále

Samá chvála. Český fotbalový reprezentant Alex Král si nemohl přát lepší premiéru za West Ham. Ve středu večer na Old Trafford pomohl Kladivářům vyřadit z anglického Ligového poháru slavný Manchester United (1:0). U fanoušků West Hamu se zapsal na jedničku, na sociálních sítích na jeho výkon pějí ódy.

„Jsem Králem ohromen," napsal na Twitteru fanoušek s přezdívkou BowenSZN. Příspěvky k premiéře 23letého českého záložníka visí na fóru příznivců West Hamu. Jsou uvedeny textem, který je ke Královi notně lichotivý.

„Alex Král předvedl při svém debutu ve West Hamu proti Manchesteru United solidní výkon. Stejně jako jeho krajané Tomáš Souček a Vladimír Coufal nepřestává běhat. Ukázal také několik dobrých věcí s míčem. Tvrdě pracoval pro tým. A to je to, co jako fanoušci West Hamu od hráčů žádáme," píše se na fóru.

Krále, který do londýnského klubu přestoupil v létě ze Spartaku Moskva, ocenil také britský server Dailymail. Za středeční vystoupení na Old Trafford mu udělil nadprůměrnou známku 6,5 (nejvyšší 10, nejnižší 1). Stejnou obdržel i obránce Vladimír Coufal, který naskočil do zápasu za zraněného Frederickse.

Fotbalista West Hamu Alex Král (vlevo) v souboji s Alexem Tellesem z Manchesteru United.

Jason Cairnduff, Reuters

„Král vypadá jako skvělá posila," lebedí si fanoušek, který si říká Chris. „Na Euro se mu nedařilo, ale teď byl výborný. Vypadá, že mu dres West Hamu sedí jako ulitý. Jen ta dál," stojí v dalším příspěvku.

Kouč Moyes postavil Krále do středu zálohy vedle klubové legendy Marka Nobleho. Byť nemusel nahánět hvězdného Ronalda, který nebyl ani na lavičce, stála proti němu i tak obrovská kvalita. Obstál výtečně. Byl koncentrovaný, zodpovědný. K bezchybné defenzívě a nezměrné bojovnosti přidal nadstavbu směrem dopředu. Zkraje zápasu se mohl dokonce zapsat mezi střelce, jeho ránu srazil jeden z obránců United. Vzápětí se Král podílel na akci, na jejímž konci vstřelil Lanzini vítězný gól.

Vyhrát na United se nestává každý den

„Přišli jsme na Old Trafford, na jeden z nejslavnějších stadionů na světě. A užili jsme si to tam. Šanci dostali kluci, kteří nehrají pravidelně. Myslím, že ji všichni využili. Vyhrát na United se nestává každý den," řekl kapitán Kladivářů Mark Noble televizní stanici Sky Sports.

Právě on se stal smutným hrdinou nedělního domácího duelu s Red Devils v rámci Premier League. V poslední minutě nastaveného času za stavu 0:1 vstal z lavičky, vzal si míč a šel kopat penaltu. De Gea mu ji však lapil, sudí vzápětí utkání ukončil. Ve středu si Noble spravil chuť.

„Poslední dny byly pro mě náročné. Takové věci se ve sportu prostě dějí. V neděli večer mi bylo hodně špatně, ale ráno jsem se probudil a jel jsem na trénink. Abych se připravil na středu. Nazul jsem si kopačky a šel hrát. A teď jsem v euforii," dodal Noble. Ve 4. kole Ligového poháru narazí s West Hamem na Manchester City.