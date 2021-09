Rudý ďábel Ronaldo rozpoutal při dalším rekordu v Divadle snů inferno

Pochopitelně, že v Divadle snů rozpoutal hotové inferno. Samozřejmě že ze sebe Cristiano Ronaldo strhnul dres a hodil ho mezi fanoušky. Tentokrát ovšem nikoli proto, aby ukázal své svalnaté tělo, ale aby demonstroval, jakým pokladem se po návratu na Old Trafford pro Rudé ďábly stal. V páté nastavené minutě to byl hvězdný CR7, který utkání Ligy mistrů s Villarrealem rozhodl (2:1). Pro něho samotného šlo navíc o trefu o to důležitější, že přišla v utkání měnícím historické statistiky Champions League.

Šlo totiž o Ronaldův 178. zápas v Champions League, čímž si na konto připsal další rekord. Nejenže je se 136 góly nejlepším střelcem historie, ale od středeční noci i hráčem s největším počtem startů. Za sebou nechal Ikera Casillase, s nímž se o prvenství do středečního večera dělil, v uctivém odstupu za Ronaldem jsou Xavi a Messi.

Proto chorály znějící na Ronaldovu počest v ochozech Old Trafford před zápasem. Proto popěvky fanoušků vítající znovu a znovu návrat hvězdného Portugalce do klubu, s nímž na scénu Ligy mistrů vkročil a v jehož dresu si poprvé sáhl na klubový svatý grál. Proto „Viva Ronaldo", které znělo z ochozů ještě dlouho po utkání.

Hráči s největším počtem startů v LM 178 Cristiano Ronaldo (2003-) 177 Iker Casillas (1999-2019) 151 Xavi Hernández (1998-2015) 151 Lionel Messi (2004-) 142 Raúl González (1995-2011) 141 Ryan Giggs (1993-2014)

Ve středeční noci Ronaldo připomněl, jaký velikán se mezi Rudé ďábly vrátil. Navíc v zápase, který měl pro Manchester United prestižní nádech. V květnu podlehl ve finále Evropské ligy Villarrealu po penaltovém rozstřelu, po čtyřech měsících spělo všechno k tomu, že španělského soupeře neporazí ani ve svém fotbalovém chrámu.

A to měli v sestavě Ronalda.

Dlouho nevýrazného, takže nikoli na něho, ale na nešťastníka finálového rozstřelu se snášely superlativy fotbalových expertů.

Brankář De Gea, který v květnu selhal při exekuci svého penaltového pokusu a tím daroval Villarrealu druhou nejcennější evropskou klubovou trofej, předváděl neskutečné zákroky. „Zlikvidoval minimálně šest stoprocentních gólových šancí," zahrnoval ho do mikrofonů BBC superlativy bývalý hráč Birminghamu a Crystal Palace Clitnon Morrison.

Jenže tím největším domácím hrdinou se nakonec stal Cristiano Ronaldo. Pochopitelně i zásluhou Jesse Lingarda, který mu vítězný gól připravil.

„Ronaldo předvedl přesně to, co se od hráčů světové třídy čeká a co nakonec udělají. Jakmile se dostane do takovéto střelecké pozice, cíl nemine," propadl euforii u mikrofonu BBC 5 i Morrison.

„Je tu pár týdnů a znovu zachránil Manchester United. Přitom pro Villarreal to mohla být klidná a spokojená noc. Byl lepší a zasloužil si vyhrát. Jenže to by nesměl mít proti sobě Ronalda. Ale na jeho pohádkové scénáře už jsme zvyklí. Stejné uznání si ale zaslouží Lingard. Odešel na hostování do West Hamu a vrátil se jako lepší hráč. Spousta ostatních by se měla jeho příkladem řídit."

Nejlepší střelci LM 136 Cristiano Ronaldo 121 Lionel Messi 79 Robert Lewandowski 72 Karim Benzema 71 Raúl González

Už nepřidával: Ronalda, který má na kontě nejvíc startů v Lize mistrů, nejvíc vstřelených gólů, nejvíc rekordů.

Další Ronaldovy rekordy v LM Nejvíce gólů v sezóně 17 (2013/14) Nejvíce gólů ve vyřazovací fázi 67 Nejvíce proměněných penalt: 19 Nejvíce finálových výher 5 Jediný hráč, který skóroval ve třech finále Jediný hráč, který skóroval ve všech šesti zápasech ve skupině Jediný hráč, který skóroval v 11 zápasech Ligy mistrů po sobě Jediný hráč, který vstřelil deset gólů jednomu klubu Juventusu

„Když máte v týmu Cristiana, máte vždy šanci. Je skvělý před soupeřovou brankou, má pozitivní vliv na všechny spoluhráče. Zvlášť v tak těžkém zápase, jaký byl ten s Villarrealem, zvlášť způsobem, jakým jsme ho zvládli a vyhráli. Když jsme ale inkasovali jako první, musela jít opatrnost stranou," kvitoval trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solsjkjaer v rozhovoru pro BT Sport změny, které po obdrženém gólu udělal.

Cristiano Ronaldo v nastavení vystřelil výhru proti Villarrealu.

Phil Noble, Reuters

Ve složení mužstva, ale i v taktice, neboť Rudí ďáblové hrající v druhé půli jen se třemi obránci se hnali za vyrovnáním a zvratem skóre, což se jim nakonec skutečně povedlo.

„Se štěstím. A zásluhou Ronalda. Ale to je příběh, který se na Old Trafford stal už mnohokrát," připomínal Solskjaer podobné senzační zvraty.

Ronaldova statistika v LM 178 startů 136 gólů 5 titulů 19 sezón 112 výher 35 remíz 31 proher 8 hattricků 20 žlutých karet 1 červená karta

„Kdybychom nezískali tři body s Villarrealem, bylo by pro nás těžké dostat se do další fáze Ligy mistrů. Ale teď je možné všechno," lakonicky glosoval Ronaldo svou trefu v zápase, který měnil historické statistiky Ligy mistrů.