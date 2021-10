Ole z kola ven. Obětují tápající United svého norského kouče?

Jedním z ústředních témat nejnovější epizody podcastu Angličan, který vzniká v redakci zpravodajského webu Seznam Zprávy, byla aktuální herní krize Manchesteru United, jednoho z největších favoritů na celkové prvenství v Premier League. Ve studiu panovala shoda, že Ole Gunnar Solskjaer, současný trenér Ronalda a spol., je zodpovědný za opticky krajně neuspokojivou hru, která navíc nepřináší žádoucí výsledky.

Audio: Poslechněte si aktuální díl podcastu Angličan

Aktuálně čtvrtí United v posledních 18 zápasech udrželi pouze jedno čisté konto a s přihlédnutím k jejich letním meganákupům se dá konstatovat, že svým dosavadním projevem zůstávají daleko za očekáváním. Jak dlouho ještě bude platit "Ole at the wheel," Ole za volantem, jak zpívají fandové v jednom ze svých chorálů?

"United nasadili v zápase s Evertonem rotovanou sestavu, čemu jsem v zásadě rozuměl. Jenže hra byla tak pomalá, stereotypní a neuvěřitelně čitelná. V podstatě i člověk, který nebyl přímo koncentrovaný čistě na sledování toho zápasu, dopředu věděl, co se bude dít. Evertonu to nesmírně ulehčili," všímá si Jiří Hošek, autor podcastu Angličan.

"United dohrávali ten zápas s jedenáctkou hráčů, jejichž tržní hodnota činí okolo 415 milionů liber. S takovou palebnou silou musíte hrát o titul. Minimálně byste měli usilovat o vítězství v každém zápase a být znepokojení, když toho doma s papírově slabším soupeřem nedocílíte. Everton se v závěru tlačil do zakončení a málem i rozhodl celé utkání," hodnotí zápas Karel Tvaroh, hráč sparťanské rezervy.

"Právě proto mě zaujala řeč Solskjaerova těla, když Nor odcházel po zápase do útrob Old Trafford. Mohli klidně podruhé v řadě doma prohrát a on opouští hřiště s výrazem, jako by snad měl i radost," dodává Jiří Hošek.

Martin Minha z Českého rozhlasu dal Solskjaerovy úsměvy do protikladu s tváří Cristiana Ronalda, který zmizel v útrobách stadionu viditelně rozladěn. Manchester United, v jehož dresu zatím naprosto tápe anglický reprezentant Jadon Sancho, který přišel před sezónou z Dortmundu, čeká navíc po reprezentační přestávce série těžkých zápasů. Zatímco Minha si nemyslí, že by Solskjaerovi hrozil vyhazov, Hošek je nemilosrdný. "Dávám Olemu 2-3 zápasy, aby se zachránil," dodává autor Angličana, který se letos stal nejlepším sportovním podcastem v ČR.