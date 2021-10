Euforie i zoufalství. Saúdské biliony v Newcastlu dělají chaos, kouč se asi nemůže dočkat vyhazovu

Fanoušci United, kterým se přezdívá Toon Army, vyrazili na první zápas pod novými majiteli proti Tottenhamu do hospod poblíž stadionu už v nedělních poledních hodinách. Tou dobou už se deset dnů utápěli v bezmezné blaženosti z uzavřené transakce, která sice rozpoutala nadšení v Newcastlu, ale vyvolala obavy jak u lidskoprávních organizací, tak u zbytku Premier League.

Příznivci Strak se oblékli do napodobenin outfitu saúdských šejků v klubových barvách, na St. James Parku pak připravili pro nového prezidenta Jásir al-Rumajána a zástupkyni vlastníků Amandu Staveleyovou ohlušující aplaus, který evidentně udělal na oba velký dojem.

The moment Yasir Al-Rumayyan is introduced to Newcastle United fans | #NUFC pic.twitter.com/fCsYUiZP7E — The Chronicle (@ChronicleNUFC) October 17, 2021

Nikdo si v tu chvíli moc nechtěl lámat hlavu nad povahou režimu v arabské absolutistické monarchii, jehož prominent, princ Muhammad bin Salmán, konsorciu s obřím jměním, které klub převzalo, šéfuje. Krev na rukou neomezených vládců ale připomínal před stadionem pojízdný billboard s podobiznou zavražděného novináře Džamála Chášukdžího.

‘Justice for Jamal Khashoggi’ – van drives poster around Newcastle stadium https://t.co/yydtpxizB7 — The Independent (@Independent) October 17, 2021

Jmění bezkonkurenčně nejbohatšího majitele ve světě fotbalu napumpovalo do fanoušků United dosud nepoznané sebevědomí, které dávali najevo i novým popěvky jako „We're the Saudi Mags, We're richer than you". („Jsme saúdské Straky. Jsme bohatší než vy").

Což se jim však během zápasu od fandů Tottenhamu, který po brzkém inkasovaném gólu zápas otočil, vrátilo jako bumerang v podobě pokřiku „No noise from the Saudi boys." („Žádný hluk od saúdských kluků").

Fanoušci Newcastlu se jdou posilnit do hospody před prvním zápasem svého klubu pod novými vlastníky.

Lee Smith, Reuters

Vystřízlivění přišlo i po konečné porážce 2:3. Snění o brzké účasti v Champions League opět vystřídala drsná realita v podobě obav ze sestupu do Championship, tedy druhé anglické ligy, kam má s pouhými třemi body na kontě předposlední Newcastle nebezpečně blízko.

Avizovaná nová éra zkrátka zatím na hřišti není vidět. Zůstává i mezi fanoušky neoblíbený kouč Steve Bruce, přestože se očekávalo, že během reprezentační pauzy dostane definitivně padáka a jeho místo zaujme některé ze slavných jmen typu Franka Lamparda či Stevena Gerrarda.

Však se také z části stadionu Gallowgate End ozývalo na adresu Bruce: „Ráno budeš vyhozen."

Vyplatit Bruceovi, který v neděli odkoučoval 1000. zápas, odstupné 8 milionů liber se po příchodu nových vlastníků nezdálo být velkým problémem, jenže trenér zůstává. A na Ostrovech se začíná mluvit o tom, že si jej v klubu nechávají jako hromosvod pro hněv fanoušků kvůli neuspokojivým výsledkům. Není těžké si představit, že už se i sám kouč na konec martyria na St. James Parku těší.

Zoufalý kouč Newcastlu Steve Bruce během zápasu s Tottenhamem.

Lee Smith, Reuters

„Tahle věc se Stevem Brucem je totálně špatná. Kdyby to bylo v jiné sféře života, klasifikovalo by se to jako zneužívání zaměstnance. Bruce potřebuje mít jasno. Zaslouží si, aby se s ním jednalo s úctou. Přestaňte ho využívat jako štít pro kritiku klubu," apelovala v pořadu Sky Sports' Monday Night Football bývalá opora Manchesteru United Gary Neville,

Nejasnosti kolem budoucnosti trenéra způsobují anarchii v týmu. Podle britských médií se do sebe po nedělním zápase pustili kapitán Newcastlu Jamaal Lascelles a jeho spoluhráč Isaac Hayden, které museli od sebe odtrhávat členové realizačního týmu. Někteří hráči měli také nahlas kritizovat trenérovu taktiku.