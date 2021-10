Úlet slavného Ronalda. Frustrovaná hvězda předvedla absolutní zkrat

Na tohle slavný Cristiano Ronaldo opravdu zvyklý není. Aby jeho tým dostával ještě před poločasovou přestávkou od velkého rivala nářez 0:3, to mockrát ve své kariéře nezažil. Přesně to se ale stalo v 9. kole Premier League mezi jeho Manchesterem United a Liverpoolem. A legendárnímu Portugalci také pořádně tekly nervy, když nakopl míč do ležícího soupeře. To ještě netušil, že Ďáblové si odnesou ještě drtivější porážku 0:5.