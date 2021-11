Fotbalista Rashford obdržel za pomoc dětem medaili Řádu britského impéria

"Snažím se dětem dát pouze to, co jsem jako malý neměl," řekl Rashford a přislíbil, že medaili předá své matce Melanii, která jej vychovávala se čtyřmi sourozenci. "Jen dávám dětem příležitost. Vždyť jaké dítě si ji nezaslouží? Pro mě je například hrozné vidět, že si některé děti nemohou dovolit ani jídlo nebo knihy. Jsou to drobnosti, ale mohou mít velký dopad. Generaci, která přijde po mně, vnímám jako velmi speciální. Potřebují jen někoho, aby jim ukázal správný směr. A to je to, co teď dělám," dodal.

Rashford již před rokem obdržel za své zásluhy a pomoc dětem čestný doktorát univerzity v Manchesteru. Stejná univerzita v minulosti udělila čestné doktoráty také legendám United Alexi Fergusonovi a Bobbymu Charltonovi.