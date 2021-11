K fotbalistům Norwiche míří po vyhazovu z Aston Villy trenér Smith

Padesátiletý bývalý obránce Smith strávil většinu hráčské kariéry v nižších soutěžích, v barvách Sheffieldu Wednesday se krátce objevil mezi elitou.

Jako trenér vedl Walsall, Brentford a od října 2018 Aston Villu, s níž v téže sezoně postoupil mezi elitu.

O pět let mladší Farke, jenž přišel do Norwiche v roce 2017 z Borussie Dortmund, letos dovedl "Kanárky" do Premier League už podruhé. V létě podepsal novou čtyřletou smlouvu, ale kvůli špatnému vstupu Norwiche do sezony byl před týdnem propuštěn.