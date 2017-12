Dostáváme srač.., štve Mourinha. Devět miliard je mu málo. Musíme víc utrácet, přeje si

Pouhý bod, navíc zachráněný až v nastavení, vytěžili fotbalisté Manchesteru United z úterního duelu s Burnley (2:2). Na konkurenčního lídra City, který má ještě zápas k dobru, ztrácí z druhého místa v tabulce propastných dvanáct bodů. Co dělá Pep Guardiola u Citizens lépe než José Mourinho v United? Víc utrácí, má jasno druhý jmenovaný portugalský kouč, jenž se svým věčným rivalem prohrává na celé čáře.

Mourinho sice za posledních 18 měsíců utratil z pokladny United na posily téměř 300 miliónů liber, cca 9 miliard korun, ale přál by si investovat víc.

„Prostě to nestačí, není to dost. Manchester City nakupuje stopery za ceny útočníků," posteskl si charismatický kouč.

Jak nakupoval Guardiola v City: Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund) 21 miliónů liber Nolito (Celta Vigo) 14 Oleksandr Zinčenko (Ufa) 2 Leroy Sané (Schalke) 42 Marlos Moreno (Atltico Nacional) 4,5 Gerónimo Rulli (Deportivo Maldonado) 4 John Stones (Everton) 47 Pablo Marí (Gimnastic) 0,2 Claudio Bravo (Barcelona) 17 Gabriel Jesus (Palmeiras) 27 Ederson (Benfica) 35 Bernardo Silva (Monaco) 43 Kyle Walker (Tottenham) 54 Douglas Luiz (Vasco da Gama) 10,7 Danilo (Real Madrid) 27 Benjamin Mendy (Monaco) 52 Olarenwaju Kayode (Austria Vídeň) 3,4 Celkem: 403,8 Jak nakupoval Mourinho v United: Eric Bailly (Villarreal) 30 Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) zdarma Henrik Mchitarjan (Borussia Dortmund) 27 Paul Pogba (Juventus) 89 Victor Lindelof (Benfica) 30 Romelu Lukaku (Everton) 75 Nemanja Matic (Chelsea) 35 Celkem: 286

Podle něj United doplácejí na přestupovém trhu na svůj věhlas. „Ceny pro velké kluby jsou jiné než pro ty ostatní. Historicky úspěšné kluby jsou na trhu trestány. My jsme přitom ve druhém roce snahy o přebudování týmu, který, jak víte, teď není úplně nejlepší na světě," pokračoval Mourinho.

A pustil se do srovnávání s konkurencí v Premier League a tíhou očekávání: „Když si promluvíme o zodpovědnosti, tak Tottenham nemá zodpovědnost vyhrát titul, protože to není klub se stejnou historií jako máme my. Ani Arsenal a Chelsea nemají zodpovědnost vyhrát Premier League."

Sám ale měl ještě v srpnu za to, že United jsou velkým kandidátem na zisk titulu. V posledních šesti duelech včetně jednoho pohárového vybojovali jen dvě výhry, ale to podle Mourinha neznamená, že jeho tým nesplňuje očekávání.

„Kluci dělají, co mohou a dělají to dobře. Říkáte sedm získaných bodů z patnácti. Já ale říkám, že v posledních dvou zápasech jsme měli 15 šancí a sami jsme inkasovali tři srač... góly a jeden z úžasného přímého kopu. Kluci dřou. Nejsem spokojený s výsledky, ale se svými hráči ano," dodal kouč.