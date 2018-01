Čecha naštvala vymyšlená penalta. Dostal i žlutou kartu

Rozhodčí Dean však v té 89. nařídil proti Arsenalu penaltu, když domácí Gibbs nastřelil v pokutovém území Arsenalu Chambersovi ruku, kterou měl u těla a vzhledem ke krátké vzdálenosti neměl žádnou šanci zareagovat. Nabídnutou šanci proměnil Jay Rodriguéz.

„Jsem z chování rozhodčího zklamaný. Moc mě to mrzí. Ne kvůli dvousté nule, která nevyšla, ale kvůli tomu, že jsme ztratili dva body, o čemž rozhodla penalta, která být neměla," komentoval na internetových stránkách Arsenalu Petr remízu 1:1 na hřišti West Bromwich Albion.

Čech se šel zeptat rozhodčího, proč nařídil penaltu a dostal žlutou kartu. „Před sezónou při setkáních se sudími jsme poučováni, že takovéhle penalty, kdy má hráč ruce u těla a nemůže reagovat, se nepískají. To chvíli platilo i v tomhle utkání, pak jsem se šel sudího zeptat, proč svoje rozhodnutí změnil a nařídil penaltu. Byl jsem slušný, žádné hrubé výrazy jsem nepoužil. Čekal jsem, že mi slušně odpoví. Sudí mi neřekl ani slovo a rovnou vytáhl žlutou kartu," divil se postupu sudího na klubovém webu Čech.

„Rozhodčí to ani neviděl... Tyhle věci se stále opakují. Jsou dvě země, kde jsou plně profesionální sudí - Itálie a Anglie. Nikomu není divné, že žádný anglický rozhodčí nebyl nominován na mistrovství světa. Asi je to v pořádku. Jenže my nemůžeme na jejich výkon říct ani slovo, protože jsou nedotknutelní. A nejsem to jen já, kdo si to myslí," zlobil se na klubovém webu kouč Arséne Wenger.

„I kvůli téhle remíze vstupujeme do roku 2018 se ztrátou, kterou budeme muset dohánět. Ale tabulka je vyrovnaná a rozdíly jsou malé, takže máme všechno ve svých rukou," řekl Čech. Už ve středu má na dvoustovku další šanci. Arsenal čeká duel s Chelsea.