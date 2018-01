United se dočkali výhry, v nastavení ji vybojoval i Liverpool

United proti Evertonu chyběl nejlepší střelec Romelu Lukaku, ale belgický kanonýr by se měl zotavovat z úderu do hlavy zhruba jen týden. "Naštěstí to není nic vážného," řekl dnes kouč José Mourinho před duelem s Evertonem.

Ten jeho svěřenci zvládli díky výstavním gólům do šibenice Anthonyho Martiala a Jesseho Lingarda ve druhém poločase. V obou případech akce založil Paul Pogba a měl lví podíl na tom, že hosté po přestávce jasně ovládli hřiště.

Městský rival City nicméně kraluje tabulce s náskokem 12 bodů, navíc má zápas k dobru. Liverpool je čtvrtý. V Burnley mu ve čtvrté minutě nastavení zařídil tři body estonský obránce Klavan hlavičkou na brankové čáře. Liverpool díky tomu neprohrál už 16. soutěžní zápas v řadě.

V sobotu svěřenci Jürgena Kloppa zdolali v lize těsně Leicester. "Šest bodů během dvou dnů - to jsem nikdy předtím neměl," radoval se Klopp. "Jsem strašně rád, protože to byl těžký zápas ve složitém počasí s větrem a deštěm," dodal.

Klavan vrátil v poslední chvíli hostům vedení, které jim předtím po hodině hry zajistil Mané. V dresu Burnley vyrovnal v 87. minutě Gudmundsson.

Young a Naughton vynechají za surovou hru tři zápasy

Obránce Ashley Young z Manchesteru United dostal od disciplinární komise zákaz startu ve třech soutěžních zápasech za nebezpečnou hru. V sobotním bezbrankovém domácím utkání se Southamptonem udeřil Dušana Tadiče loktem do břicha. Stejný trest dostal také Kyle Naughton ze Swansea, který v duelu s Watfordem šlápl na nohu Stefanu Okakovi.

Ani jeden z incidentů rozhodčí nepostřehli, komise oba fotbalisty potrestala na základě televizních záběrů. Young i Naughton vynechají dva ligové a jeden pohárový zápas.