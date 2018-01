Penalta proti Arsenalu Wengera naštvala, už zase. Absurdní verdikt, fraška, zlobil se

Byla to fraška! Penalta se kopat neměla. Manažer fotbalistů Arsenalu Arséne Wenger byl po středečním utkání Premier League s Chelsea (2:2) pořádně naštvaný na sudího. Rozzuřil jej penaltový verdikt po souboji Bellerina s hvězdou Chelsea Hazardem z druhé půle. „To, že rozhodčí odpískal penaltu, bylo absurdní. Udělal chybu a zase to bylo proti nám," narážel na to, že i v předchozím duelu s WBA byl proti Arsenalu nařízen pokutový kop, který kouč považoval za chybně odpískaný.

Arsenal z penalty inkasoval branku na 1:1 a bylo jasné, že Petr Čech v jeho brance musí zapomenout na jubilejní dvoustou nulu v Premier League. Wenger ale spíš myslel na to, že jeho tým mohl pokutový kop (na videu v čase od 1:34) srazit do kolen.

„Byli jsme všichni šokováni a mohlo nás to stát zápas. Ale dokázali jsme se vrátit do hry," konstatoval francouzský manažer po utkání. Chelsea se totiž následně dostala pak i do vedení, ale Arsenal v nastavení vyrovnal na 2:2. „Nedá se nic dělat. Musíme vše vzít tak, jak to je a bojovat. Tohle už se nedá změnit," dodal smířlivě.

Eden Hazard (@hazardeden10) vs Arsenal away 2017-2018

Having fun in the London backyard

Kaaris - Se-vrak

Retweets and likes appreciated! pic.twitter.com/uQx3fsrGIF — NW (@NWeinchardEdits) 4. ledna 2018

Penaltový verdikt mu ale nedal klid a brzy se k němu zase vrátil. Bylo znát, že jindy klidnému kouči leží penalta pořádně v žaludku. „Bylo to chybné rozhodnutí. Takhle by se dalo pískat deset penalt v každém utkání," kroutil hlavou Wenger.

Zkušený manažer se nebojí toho, že bude potrestán za kritiku sudích. Naposledy to od něj schytal po duelu s WBA Mike Dean. I po utkání proti Chelsea si stál za svým. „Trvám na tom, co jsem řekl. Stoprocentně. Názory nikdy neměním. Jsem ve fotbale pětatřicet let, takže vím, co po utkání říkám. Mě v tuhle chvíli mrzí jiná věc. Viděli jsme fantastický zápas a nikoho to vlastně nezajímá. Mluvíme o věcech, které s fotbalem nemají nic společného," dodal.