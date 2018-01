Je opěvován fanoušky i médii. Český útočník táhne svůj tým za vysněným cílem

Anglická média ho opěvují, fanoušci zbožňují, ale o nejlepší sezóně v kariéře ještě mluvit nechce. „Na takové hodnocení je hodně brzy. V první řadě jsem rád, že jsme s Derby druzí v tabulce, a jestli jsem k tomu přispěl patnácti góly, je to jen dobře. Ukazuje se, že když hraje dobře tým, daří se i jednotlivcům. Zatím jsem s průběhem sezóny spokojený, ale ne uspokojený," zdůraznil.

Ve své nejlepší sezóně ve Watfordu dal dvaadvacet ligových gólů. Do konce probíhajícího ročníku zbývá devatenáct kol, takže k této metě má hodně blízko. „Vůbec o tom nepřemýšlím, ještě se může stát spousta věcí. Až ji vyrovnám nebo překonám, můžeme se bavit, jak to bylo reálné a náročné. A že za sebou mám střelecky nejlepší sezónu? Netrápím se tím. Buď to vyjde nebo ne. Nejdůležitější jsou vítězství a body pro tým," konstatoval Vydra.

Útočníci nechrtí balón

I když hraje pod hrotem, dal víc branek než útočníci, kteří operují před ním. To však prý v Derby není nic mimořádného, protože... „Dostávám se do situací, z nichž mohu skórovat. Máme útočníky, kteří nechrtí balón, aby sami dali gól, ale často mě hledají. Tím to asi bude. V ofenzívě nikdo nekouká na sebe, všichni se snaží, abychom dali gól. Mám štěstí, že ty klíčové míče jdou na mne a já se trefuju," liboval si.

Město i klub se už těší na nejvyšší soutěž, kam Derby léta patřilo. Vládne optimismus, ale ne euforie. „Z našeho postavení v tabulce ani z výsledků namlsaní nejsou. Každý tu ví, jak je tahle soutěž těžká, a dokud neskončí poslední utkání, není opravdu hotovo. Samozřejmě postup je cílem a přáním, ale je k němu ještě strašně daleko. Musíme jít krok za krokem. Teď je v první řádě třeba v pátek porazit Bristol City," krotil euforii český reprezentant.

Velké zásluhy jsou připisovány i kouči Gary Rowettovi. Fanoušci ocenili, že odmítl nabídku jít v zimě do Stoke City, tedy už nyní do Premier League. Všichni věří, že tam dovede na jaře Derby. „Je to výborný trenér i psycholog. V první řadě nás nabádá, abychom neusnuli na vavřínech, pořád makali a zlepšovali se jako jednotlivci a samozřejmě i jako tým. Všichni dobře víme, že jsme už přišli zbytečně o spoustu bodů," charakterizoval Vydra kouče.

Nechce dopadnout jako ve Watfordu

Právě Rowett našel Vydrovi ideální místo v sestavě. „Nemám u něj žádná privilegia, ale padli jsme si do oka. Pochopil, že pro mne je nejlepší místo na hřišti pod hrotem, kde mi nechává hodně volného prostoru a nesvazuje mě taktikou. To je ideální a já se mu snažím důvěru splácet výkony a góly," popsal vzájemný vztah kanonýr.

O tom, že už přerostl Championship a mohl či měl jít výš, Vydra nepřemýšlí. „Samozřejmě mám Premier League v hlavě, už jsem si ji zkusil a chci se do téhle soutěže vrátit. Když ale máme s Derby takhle dobře rozjetou sezónu, není důvod někam spěchat. Ani nevím, jestli jsou nějaké nabídky, to má na starosti můj hráčský agent Ondra Chovanec, a zatím nic neříkal. Nechává mě v klidu a já se soustředím, abych co nejlépe dohrál tuhle sezónu. Snad se šťastným, postupovým koncem," přál si.

„Věřím, že postoupíme a doufám, že to nedopadne jako před pár lety ve Watfordu, kterému jsem pomohl gólově k postupu a pak mě poslali zpátky do Championship. V Anglii nemáte nikdy nic jistého. Rozhodně chci Premier League zase hrát, když se mi tohle přání splní, bude svým způsobem jedno za koho," dodal.

Popěvek na Last Christmas

Vydru chváli i anglická média. „Ty moc nesleduji, ale když si něco pozitivního přečtu nebo slyším v rádiu, je to povzbudivé. Fanoušci mě v Derby zastavují a chtějí fotky, cítím podporu," konstatoval.

V Anglii je zvykem, že oblíbení hráči mají svoje speciální chorály, které zní zaplněnými stadióny... "O Vánocích zpívali (fanoušci) známou písničku skupiny Wham! Last Christmas, a ve verši give it to someone special místo someone special zaburáceli Matej Vydra (smích). To bylo moc hezké. Nevím, jestli mají něco nového, já při zápasech text popěvků moc nevnímám," pravil.

Jeho dlouholetým souputníkem v Anglii byl Daniel Pudil. Bydlí přibližně čtyřicet mil od sebe, v Championship jsou teď soupeři, ale pořád velcí kamarádi. „Co se v Sheffieldu Wednesday změnil trenér, už zase hraje, a dokonce byl vyhlášen minule nejlepším hráčem zápasu. Letos jsme se ještě neviděli, ale voláme si. Proti sobě budeme hrát někdy koncem února nebo začátkem března. My jsme na tom ale v tabulce líp, rád bych Dana porazil," říkal s lehkým úsměvem Matěj Vydra.