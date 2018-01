Sánchez na odchodu, Walcott už je pryč. Wenger to má s hledáním posil pro Arsenal těžké

S náhradou za chilského útočníka Alexise Sáncheze, který už je jednou nohou v Manchesteru United, to nebude mít Arsenal tak snadné, jak se zdálo. Trenér Arséne Wenger si vyhlédl mladého brazilského fotbalistu Malcoma z francouzského Bordeaux a podle informací, které proběhly na Ostrovech, jsou oba kluby na transferu domluveni. I Wenger měl údajně s přestupovou sumou 50 miliónů eur souhlasit. Jenže v Bordeaux tvrdí opak. Navíc Arsenal ohlásil i další ztrátu. Po dvanácti letech opustil Kanonýry útočník Theo Walcott.

„Neprodlužoval jsem s Malcomem v létě smlouvu na další čtyři roky jen proto, abych ho v zimě ztratil," ohradil se proti spekulacím o odchodu dvacetiletého útočníka prezident Bordeaux Stephane Martin v rozhovoru pro L´Equipe.

„Agenti Malcoma možná jasno mají, ale kluby rozhodně nikoli," odmítl, že by mladý Brazilec, který v letošní sezóně nastřílel ve francouzské lize sedm branek, pomalu balil a chystal se na cestu za La Manche.

„K žádnému jednání s Arsenalem nedošlo, takže opakuji, že jde jen o čeření vody. A vůbec neočekávám, že by se v lednovém přestupním termínu rokování pohnulo, natož že by došlo k dohodě o přestupu Malcoma," tvrdí prezident Bordeaux Martin. „Arsenal se může sice v dalších dnech o transfer snažit, ale bude to mít hodně těžké, aby nám ho vzal."

Výměna s rivalem?

Wenger přitom útočníka potřebuje, protože Alexise Sáncheze navzdory přetrvávající víře vyjadřované v každém rozhovoru mezi Kanonýry neudrží. Chtěl by ho totiž nejen Manchester City, ale i konkurenční Mourinhův Manchester United.

Mourinho by byl nejspíše ochoten uvolnit výměnou za Sáncheze arménského záložníka Henrika Mchitarjana. Ten totiž v posledním ligovém zápase proti Stoke City chyběl na soupisce Rudých ďáblů, což přiživilo spekulace o jeho odchodu.

A jen mimochodem - ani Sánchez na Wengerově soupisce v utkání proti Bournemouthu nefiguroval. Kanonýři navíc ohlásili další ztrátu. Po dvanácti letech klub opustil Theo Walcott, jenž přestoupil do Evertonu. Ten za hráče zaplatil podle BBC přes dvacet miliónů liber (zhruba 574 miliónů korun).

"Přišel čas, abych se s Arsenalem rozloučil a šel dál. Bylo to smutné, ale zároveň vzrušující. Jsem velmi ambiciózní a přišel jsem do Evertonu, abych ho posunul na další úroveň. Cítím, že jsem na správné adrese," řekl Walcott pro web liverpoolského klubu.

Místo do Arsenalu vyrazil na flám

Dvacetiletý Brazilec Malcom je sice v hledáčku Arsenalu, ale řešit musí hlavně problémy, které má ve Francii. V klubu, kde působí i český legionář Jaroslav Plašil, si totiž pořádně zavařil. Po úterní ligové prohře 0:2 doma s Caen totiž vyrazil se spoluhráči Cafuem a Otaviem bavit se do města, a ještě se pochlubili videem na sociálních sítích.

Mezi fanoušky to vyvolalo velké pobouření. Aby ne, když Bordeaux vyhrálo z posledních šestnácti soutěžních zápasů jen dva a v ligové tabulce figuruje až na třináctém místě pouhé čtyři body od sestupových příček. I proto skončil trenér Jocelyn Gourvennec, kterého by měl nahradit Belgičan Michel Preudhomme.

Úlet zmíněného hráčského tria v čele s Malcomem však nemíní nechat vedení klubu bez povšimnutí.

„Projevili nedostatek úcty, respektu a solidarity vůči klubu a jeho příznivcům," reagovalo klubové vedení na zveřejněné video, na němž se Malcom a jeho spoluhráči dobře baví a žertují ve společnosti několika dívek, a okamžitě sdělilo, že prohřešek hráčů bude disciplinárně potrestán.