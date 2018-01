Benítez touží po Krmenčíkovi! Za nejlepšího ligového střelce nabízí Plzni balík

Střeleckou sílu fotbalistů Newcastlu by měl vylepšit plzeňský útočník Michael Krmenčík. Forvarda Plzně si vyhlédl jako posilu slavný španělský kouč Rafael Benítez a účastník Premier League podle listu Daily Mail nabízí Západočechům rovných 10 miliónů liber (bezmála 300 miliónů korun). Čtyřiadvacetiletý Krmenčík, který nedávno prodloužil s Viktorií smlouvu do roku 2021, je s 11 góly nejlepším střelcem české HET ligy po její podzimní části.

V plánech Plzně prodej Krmenčíka pochopitelně figuruje, ideálním scénářem je však léto. Ztrátou nejlepšího podzimního střelce nechce riskovat, že se na jaře zadrhne její suverénní cesta za titulem. Nový český mistr totiž s nejvyšší pravděpodobností postoupí přímo do základní skupiny Ligy mistrů, za což UEFA vyplácí přibližně 380 miliónů korun.

„Nabídek na Michaela je dost. I cena je rapidně vyšší než v létě. Třikrát až čtyřikrát. Uvidíme, jestli jim klub odolá. Já doufám, že ano," prohlásil na úvod zimní přípravy trenér Pavel Vrba. Před sezónou nabízela Slavia za Krmenčíka 80 miliónů korun... „Pokud chceme vyhrát českou ligu, což znamená téměř jistý postup do Ligy mistrů... Myslím, že i vedení přemýšlí tak, že o Champions League chceme hrát," doplnil vzápětí kouč.

Obměkčit Západočechy by mohla jen pohádková nabídka. Pokud by však informace Daily Mail nebyly výstřelem do tmy...

Magpies v této sezóně v útoku strádají, s 22 góly jsou pátým nejhůře střílejícím týmem v Premier League. Naposledy vyšli střelecky naprázdno v nedělním utkání 4. kola Anglického poháru, na Stamford Bridge prohráli 0:3 s tamní Chelsea.

Newcastle neloví v nejvyšší tuzemské soutěži jen posilu do útoku, již několik dní jedná s vedením pražské Sparty o uvolnění slovenského brankáře Martina Dúbravky. Zimní přestupní okénko se zavírá tuto středu.

Jak to dopadne? Vykradou Straky českou ligu?