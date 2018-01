Wenger už není skrblík, za Aubameyanga zaplatil Dortmundu rekordních 56 miliónů liber

Poté, co mu nejdřív odešel Walcott do Evertonu a hned po něm utekl Sánchez do Manchesteru United, začal Arséne Wenger konat. Nejprve přivítal arménského reprezentanta Mchitarjana, jenž přišel výměnou za Sáncheze, poslední den přestupního termínu přivedl z Německa útočníka Aubameyanga, i když Dortmund dlouho vzdoroval a tvrdil, že svého kanonýra neprodá.

Vždyť gabonský legionář byl v uplynulé sezóně nejlepším střelcem bundesligy a letos má na kontě sedm branek. Celkem už jich nejlepší fotbalista Afriky za rok 2015 v nejvyšší německé soutěži nastřílel 98, a to ještě spoustu zápasů vynechal, neboť má často problémy s disciplínou. I proto byl několikrát vyřazen z kádru. Když zavětřil možnost odejít na Ostrovy, trucoval zase.

Trenér Wenger se za ním vydal do Dortmundu a nakonec rozhodl, že ho koupí. Za 56 miliónů liber, tedy zhruba za miliardu a 620 miliónů korun. Potvrdil tím, že se ještě nevzdal myšlenky na atak jedné z prvních čtyř příček v Premier League, které zaručují účast v příštím ročníku Ligy mistrů, Jeho Arsenal je momentálně šestý, přičemž na čtvrtý Liverpool ztrácí po úterní prohře se Swansea osm bodů.

Doprovázel ho otec i oba bratři

Aubameyang měl původně dorazit do Londýna už v pondělí, ale v Německu byl předvolán k soudu. Měl totiž svědčit v případu bombového útoku na autobus Dortmundu před utkáním Ligy mistrů loni v dubnu.

Do Londýna se proto vydal v doprovodu otce Pierra a svých dvou bratrů Willyho a Catilina soukromým letadlem až v úterý. V treninkovém centru Arsenalu absolvoval zdravotní prohlídku, dnes podepsal s Kanonýry smlouvu na 3,5 roku, která mu zaručuje týdenní příjem 180 tisíc liber.

„Potřebujeme zvýšit naši ofenzivní sílu, protože nestačí mít jen územní převahu. A jsem přesvědčen, že Aubameyang nám v tom pomůže. Jeho obrovská fyzická kondice, pohyb, sprinty i koncovka, to vše je pro Premier League důležité. A pro něho představuje Premier League velkou výzvu," nechal se slyšet trenér Arséne Wenger.

Příchodem osmadvacetiletého útočníka z Gabonu by se tak mohl na Ostrovech rozběhnout závěrečný díl hry škatulata hejbejte se.

Licitace kolem Girouda

Francouz Olivier Giroud, který na Emirates Stadium vysedává na lavičce náhradníků, by měl odejít do konkurenční Chelsea. Dortmund ho chtěl jako částečnou kompenzaci za Aubameyanga, ale Giroud odmítl opustit Anglii.

Chelsea ovšem licituje, zda má za Girouda zaplatit 30 miliónů liber. Nabízí jen 18 miliónů s případnými doplatky. Teprve až bude i tento transfer potvrzen, uvolní na hostování do Dortmundu čtyřiadvacetiletého Belgičana konžského původu Michy Batshuayie.Ten letos odehrál v Premier League jen dvanáct zápasů, přičemž se střelecky prosadil pouze dvěma góly proti Watfordu.