Chelsea získala obránce Palmieriho z AS Řím, na cestě je i Giroud

Obránce Emerson Palmieri přestoupil z AS Řím do Chelsea. Třiadvacetiletý brazilský fotbalista podepsal smlouvu na čtyři a půl roku a londýnský celek za něj podle neoficiálních informací zaplatil 18 miliónů liber (asi 520 miliónů korun). Podle britských médií je navíc klub blízko získání útočníka Oliviera Girouda z Arsenalu.

Do Chelsea má namířeno i Olivier Giroud.

Palmieri strávil v Římě tři roky, ale v této sezoně odehrál kvůli zdravotním problémům jen dva soutěžní zápasy. Do Chelsea přišel jako alternativa k Marcosu Alonsovi, jenž byl jediným levým obráncem, kterého měl trenér Antonio Conte k dispozici.

Podle médií má do Chelsea rovněž namířeno francouzský útočník Giroud. Za něj by měl Arsenal dostat 18 miliónů liber. Po jeho odchodu by mohl přivést Pierra-Emericka Aubameyanga z Dortmundu za 56 miliónů liber a udělat z něj nejdražší posilu v historii klubu.