Vydra se opět trefil a kraluje střelcům v Championship

Tři týdny čekal kanonýr Derby County na gól. V sobotním duelu s Brentfordem však z penalty pečetil vítězství 3:0. Na kontě má šestnáct branek a v tabulce střelců Championship je první. „Penalty kopu pravidelně, vedli jsme, bylo to v poslední minutě, nebyl jsem nijak nervózní. Důležité je, že máme tři body a jsme v tabulce druzí,“ říkal krátce po utkání do telefonu.

„Našim cílem bude udržet tuto pozici, protože zaručuje přímý postup do Premier League, bez náročné a nevyzpytatelné baráže," dodal. Zápas měli „Berani" polně pod kontrolou. „Osmdesát minut jsme hráli proti deseti, takže jsme si vytvořili tlak a po půl hodině hry dali během čtyři minut dva góly. Měli jsme i další šance, ty už jsme neproměnili, ale pro nás jsou nejdůležitější tři body," zdůraznil.

Zatímco na přelomu roku střílel jeden gól za druhým, od 13. ledna se odmlčel. „Nebyl jsem z toho nervózní. Do šancí jsem se dál dostával, jen mi chybělo víc štěstí. Trefoval jsem gólmana, obránce, nebo třeba chyběly jen centimetry. I kouč Gary Rowett mi říkal, ať si z toho nic nedělám a nejsem nervózní. I věhlasní kanonýři mají někdy pauzu několik zápasů, kdy nedají gól a ještě delší. Utvrdil mě, že mi dál věří. To pro mne bylo také důležité," prozradil.

Hraje pod hrotem, přesto dává víc branek než klasičtí hrotoví útočníci. „Dostávám se do situací, z nichž mohu skórovat. Máme útočníky, kteří nechrtí balón, aby sami dali gól, ale často mě hledají. Tím to asi bude. V ofenzívě nikdo nekouká na sebe, všichni se snaží, abychom dávali branky. Mám štěstí, že ty klíčové míče jdou na mne a já se trefuju," vysvětlil Vydra.

Už jen šest branek mu zbývá do vyrovnání jeho střeleckého rekordu v dresu Watfordu, v němž dal dvaadvacet branek. Má na to ještě šestnáct kol. Na překonání téhle mety vůbec nemyslím, ještě se může stát spousta věcí. Až ji vyrovnám nebo překonám, můžeme se bavit o tom, jaký je to pocit a jestli mám za sebou svoji nejlepší sezónu. Buď to vyjde nebo ne. Nejdůležitější je, abychom vybojovali postup do Premier League, po kterém v Derby všichni touží," zdůraznil Vydra.