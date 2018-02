Trucování mu nepomohlo, Mahriz se vrátil mezi Lišky

Myslel, že si přestup do Machesteru City vytrucuje. Trenér Guardiola měl o alžírského snajpra Leicesteru eminentní zájem a Rijád Mahriz po zisku titulu s Liškami snil o tom, že druhý primát v Premier League by mohl slavit s Citizens. Jenže v Leicesteru si ho cení na 95 miliónů liber, tedy na dvě miliardy a přes sedm set miliónů korun k tomu, což je suma, kterou majitelé ligového leadera odmítli zaplatit. Mahriz upadl do depresí a začal trucovat.