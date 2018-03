Arsenal se chystá na éru po Čechovi. Kdo má být jeho nástupcem v roli jedničky?

Smlouvu má Petr Čech v londýnském Arsenalu ještě na další rok, už nyní se ale Kanonýři připravují na to, až v klubu česká brankářská jednička nebude. Vedení Gunners si vyhlédlo náhradu a chystá se za ni zaplatit pětadvacet miliónů liber (přes 725 miliónů korun). Mezi tyče chce klub získat šestadvacetiletého Bernda Lena z Leverkusenu. Ten má sice v německém klubu smlouvu do roku 2020, ale netají se tím, že by klidně změnil působiště. K případnému obchodu má dojít během letošního léta.

Arsenalu by se Leno mezi tyčemi zamlouval a na dohodě hodlají šéfové klubu co nejrychleji zapracovat. O gólmana má totiž zájem konkurent z ostrovů Liverpool a laso kolem Němce sviští i z italské Neapole. Brankář se přitom nechal slyšet, že po sedmi letech v Leverkusenu by rád našel novou výzvu.

Londýnský klub by mohl mít při jednáních výhodu v tom, že pro něj pracuje Sven Mislintant, kterého dříve zaměstnával bundesligový Dortmund a na Emirates Stadium již dokázal přilákat Pierra-Emericka Aubameyanga i Henrika Mchitarjana. Právě na schopnosti tohoto funkcionáře vyjednat dohodu prý spoléhá manažer Arséne Wenger.

Jedničkou Arsenalu je momentálně pětatřicetiletý Petr Čech, který před pár dny jako první gólman v historii udržel 200 čistých kont v Premier League. Jenže podle anglických médií není příliš pravděpodobné, že by mu klub nabídl nový kontrakt. Ten současný, který Čechovi zaručuje příjem 100 000 liber týdně, vyprší za rok, stejně jako současné brankářské dvojce Gunners – Davidu Ospinovi. Kolumbijec podle novinářů není dostatečně dobrý, aby se mohl posunout do role jedničky. I v jeho případě média soudí, že to s novou smlouvou nebude nijak žhavé. Ospina už dvakrát odmítl nabídky z Turecka.

Čecha by si možná klub mohl nechat, je ale otázkou, zda by se smířil s rolí náhradního gólmana vysedávajícího jen na lavičce. Jasná je v tuhle chvíli jedna věc. Pokud by Arsenal Lena skutečně získal, alespoň jeden ze stávajících gólmanů by musel balit.