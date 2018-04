Sparťan září v Premier League. Jen blázen by si ho nenechal, říká klubová legenda

Když už se sama trápí, vyslala aspoň do světa gólmana, který jí dělá v Premier League náramnou reklamu. Slovenský reprezentant Martin Dúbravka (29) je stále kmenovým fotbalistou pražské Sparty, v Newcastlu zatím jen hostuje. Okamžitě se však stal jedničkou Strak a vše směřuje k uplatnění opce a podpisu víceleté smlouvy. Takový Shay Given, brankářská legenda klubu, by mu ji prodloužil okamžitě.

Letenský klub v něm má hotový poklad. Podle zákulisních zpráv by si Sparta měla přijít na velké peníze. Dúbravkovo jarní hostování – milión eur. Pokud odchytá sedm zápasů – další milión. Uplatnění opce – další 4 milióny, celkem tedy 6 miliónů eur (přes 150 miliónů korun).

Slovenský reprezentant táhne Straky za záchranou. Když přicházel, byl Newcastle jen jediný bod nad sestupovým propadlištěm. Nyní má k dobru již sedm bodů. Dúbravka se uvedl skvělým debutem proti Manchesteru United (1:0), odchytal již pět kol v řadě s bilancí tří výher, jedné remízy, jedné porážky a tří čistých kont.

„Rafael Benítez už osmnáct měsíců shání brankáře a teď, když ho má, jde jen o hostování. Byl by blázen, kdyby si Dúbravku nezavázal dlouhodobější smlouvou,“ zdůrazňuje Shay Given pro web chroniclelive.co.uk.

Martin Dúbravka v Premier League: 32. kolo Newcastle–Hudderrsfield 1:0 30. kolo Newcastle–Southampton 3:0 29. kolo Liverpool–Newcastle 2:0 28. kolo Bournemouth - Newcastle 2:2 27. kolo Newcastle–Manchester United 1:0 Celkem 5 zápasů (3–1–1), skóre 7:4, tři čistá konta

Hned v premiéře hrdinou ze seriálu

Bývalý dlouholetý brankář Newcastlu vedení klubu doporučuje, aby si slovenského gólmana rychle pojistil na co nejdelší období.

Na domácí půdě v St. James’ Parku ještě Dúbravka ani jednou neinkasoval. Given ho přirovnává k hlavní postavě na Britských ostrovech mimořádně oblíbeného animovaného seriálu s fotbalovou tématikou „Roy of the Rovers“.

„Jeho premiéra v anglické lize byla jako z tohoto seriálu. Přišel do nové země, do nové ligy, musel zvládnout nový jazyk, ale vypadal, jako by zde působil už deset let. Svým pozitivním vystupováním pozvedl celé mužstvo,“ chválí svého následníka Ir, který v Newcastlu strávil dlouhých 12 sezón (1997–2009).

Nejdřív záchrana. A potom...?

„Rád bych zůstal, ale teď není namístě mluvit o takových věcech. Musím se soustředit na výkony,“ cituje Dúbravku server Sky Sports.

„Už jak jsem přišel, tak jsem věděl, že nejsme v lehké situaci. Ale Newcastle je velký klub s bohatou historií a zaslouží si zůstat v lize,“ dodává brankář, o něhož se údajně začalo zajímat také italské Udine.

Klubová legenda Newcastlu si myslí, že pokud Straky uplatní na Dúbravku opci, mohou se místo bitvy o záchranu dočkat lepších časů. Fanoušci Magpies si svého hrdinu každopádně hned oblíbili.

„Když předvedete několik skvělých zákroků, publikum je tady neuvěřitelné. Jde o něco podobného jako vstřelit gól. Příznivci stojí za vámi a cítíte obrovskou podporu, kterou na vás přenášejí,“ líčí Given z vlastní zkušenosti.