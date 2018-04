Čechův nástupce se červenal. Co kromě míče našel v síti?

Tohle svět neviděl. Gólman Chelsea Thibaut Courtois se musel červenat. Poté, co jej v derby s West Hamem překonal Javier Hernandez, mohl lovit ze své sítě hned dva kousky za sebou. Kromě míče totiž v jeho síti skončila i sexuální pomůcka, kterou v extázi poslal do sítě někdo ze sektoru Kladivářů. A média si toho v utkání, který skončil nerozhodně 1:1, nemohla nevšimnout.

Euforie po vstřelení gólu se dá projevit všelijak. Hráč si strhne dres a mává s ním nad hlavou, nebo třeba metá salta. A diváci? Objímají se, křičí, nebo si třeba dělají legraci ze soupeře. Nový rozměr fandění dal některý z fanoušků (či spíše fanynek) West Hamu. Když Kladiváři dali gól v derby Chelsea na 1:1, skončilo kromě míče v síti i černé dildo. A brankář Courtois, jenž před třemi roky vytlačil z Chelsea Petra Čecha, se asi nestačil divit...

Body navíc to West Hamu do tabulky nepřineslo, nicméně anglická média mají o senzaci postaráno. Nezávislého fanouška pak napadne, co všechno si příznivci mohou vzít s sebou do hlediště na fotbalový zápas. Vtipálkové pak mohou tipovat, co skončí v síti poté, až se West Ham opravdu udrží v nejvyšší anglické soutěži...