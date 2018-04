Nikdo mi nemusí radit, vím, jak se vyhrávají tituly, slibuje Mourinho proměnu Rudých ďáblů

„Netvrdím, že City by nemělo být šampiónem, uznávám, že bylo mnohem lepší než my, což ostatně bodový rozdíl dokazuje. To my měli dokázat víc," vyčítá svému týmu, že mu scházela větší soudržnost a koncentrace.

„Měli jsme mít minimálně o deset bodů víc," hartusí při pohledu na rozdíl mezi mistrovskými Citizens a jeho Rudými ďábly.

Pravdou je, že kdyby se sestavovala tabulka ze zápasů elitní šestky Premier League, byl by na tom Manchester United dobře. S žádným z nich nemá pasivní bodovou bilanci....

Manchester United se soupeři z elitní šestky Manchester United - Manchester City 2:3 a 2:1 Manchester United - Liverpool 0:0 a 2:1 Manchester United - Tottenham 1:0 a 0:2 Manchester United - Chelsea 0:1 a 2:1 Manchester United - Arsenal 3:1 a ....(29.4.)

„Proto tvrdím, že nám nechybí body z utkání proti pěti největším soupeřům, ale ze zápasů s protivníky, kteří měli či mají starosti se záchranou. S Huddersfieldem, Newcastlem, West Bromwichem, stejně jako se Stoke, Southamptonem. V nich nám scházel potřebný přístup a patřičná motivace, soudržnost a konzistence," glosoval Mourinho sezónu blížící se pomalu do finále.

„Byla mnohem lepší než předchozí, kdy jsme skončili až šestí. Už teď máme na kontě víc bodů, dali jsme víc branek a méně jich inkasovali, šance, že skončíme druzí, je také velká. Ale právě bodový rozdíl mezi Citizens a námi dokazuje, že stále není všechno v pořádku," byl tentokrát Mourinho ke svému mužstvu až nezvykle kritický.

„Nikdo mi nemusí radit, v čem to spočívá. Vím, jak vyhrávat tituly. Vyhrál jsem osm šampionátů ve třech různých zemích, z toho jen v Anglii třikrát. Vím proto, že náš přístup musí být mnohem důslednější, abychom vítězili zase my," slibuje Mourinho od nové sezóny jiné Rudé ďábly.