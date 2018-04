Obránce Chelsea Alonso dostal třízápasový distanc

Alonso v závěru prvního poločasu utkání, které Chelsea vyhrála 3:2, šlápl Longovi na lýtko. Rozhodčí během zápasu faul nepostřehli. Odchovanec Realu Madrid byl zpětně obviněn z násilného chování, a i když s klasifikací zákroku nesouhlasil, nezávislá komise třízápasový distanc potvrdila.

Alonso si nezahraje dnešní ligové utkání proti Burnley, pohárový duel opět se Southamptonem a příští týden zápas ve Swansea. Místo obránce, jenž byl ve středu anglickými novináři jako jediný zástupce Chelsea jmenován do nejlepší jedenáctky sezóny, by mohl nastoupit Brazilec Emerson Palmieri, lednová posila z AS Řím.