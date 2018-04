Šest kandidátů za Wengera. Favoritem Henry

Wenger také neřekl ani slovo o tom, co bude dělat po rozchodu s Arsenalem. „Nemám obavu, že by zůstal bez práce. V říjnu mu bude 69 let, ale pořád je velice vitální. I mně se ozvali lidé z velkých klubů, kteří by s ním rádi mluvili," cituje web Soccerway bývalého viceprezidenta Arsenalu Davida Deina, který v roce 1996 Wengera do klubu přivedl.

Enrique a Tuchel jsou volní

Především anglické bulváry spekulují, kdo by měl Kanonýry převzít. Mezi velké favority patří Španěl Luis Enrique, bývalý kouč Barcelony, který dal dohromady útočné trio Messi, Suárez, Neymar. Je považován za trenéra, který dokázal ještě vylepšit herní systém Barcelony především v ofenzívě.

V roce 2015 vyhrál s Barcelonou pět trofejí - Ligu mistrů, španělský titul i pohár, Superpohár UEFA a mistrovství světa klubů. „Je volný, ale nemá moc zkušeností s anglickým fotbalem, to ovšem Wenger neměl také," tvrdí Daily Mail.

Volný je i Němec Thomas Tuchel, který vyhrál v roce 2017 s Dortmundem Německý pohár a dvě sezóny zle zatápěl Bayernu. Tam prý měl v létě jít místo končícího Juppa Heynckese. Proti se však postavily mnichovské hvězdy a bylo po námluvách... Daily Mail sice vyzdvihuje, že Tuchel se nebojí říct svůj názor, ale když je to proti šéfům... Na to v Dortmundu dojel.

Löw asi nedosažitelný

Vedení Arsenalu je prý zahleděné do Brendana Rodgerse. Tenhle severoirský tvrďák položil základy Liverpoolu, na které navázal Jürgen Klopp a nyní zvedá Celtic Glasgow, s nímž řádí ve Skotsku. Šéfům Arsenalu prý nejvíc imponuje jeho cílevědomá práce, postavená na perspektivách, nikoliv okamžitém vzestupu a poté pádu.

Podobné vlastnosti má kouč německé reprezentace Joachim Löw. Za dvanáct let u národního týmu se ze žádného velkého turnaje nevrátil bez medaile. Daily Mail mu však vytýká jeho „loňské" prohřešky, kdy se drbal v rozkroku a očuchával si pak prsty. Löw, který chce po mistrovství světa u reprezentace končit, je v hledáčku mnoha velkoklubů. Ale otázkou je, jestli by ještě uměl trénovat klub.

Dvě klubové legendy

Francouz Patrik Vieira patří k legendám Arsenalu. Trenérsky, ale v Evropě známý není. Dál, než do béčka Manchesteru City to nedotáhl. Za to v New Yorku ho považují za skvělého kouče. Sází na mladé, nebojí se vyhodit či na tribunu posadit i největší hvězdy. Fanoušci ho milují, dokáže prý sedět jedenáct hodin v jedné hospodě na Manhattanu a chatovat s nimi.

A pak je tu druhá klubová legenda. Sice trenérsky nejméně zkušená, zato fanoušky nejvíce preferovaná - francouzský kanonýr Thierry Henry. Ze zmíněných kandidátů je nejmladší, je mu teprve čtyřicet. Zkušenosti má minimální, dva roky působí jako druhý asistent u belgické reprezentace, jako druhý asistent kouče Roberta Martíneze, který vedl v minulosti Everton a Swansea. „Thierry by byl ten pravý. Fotbalem žije, ohromně mu rozumí a u hráčů má přirozený obrovský respekt. Na jeho práci vidím, jak přemýšlí na tazích dopředu," cituje Daily Mail Martíneze. Henry by se líbil i fanouškům a bývalým hvězdám nejen Arsenalu.

A že nemá trenérské zkušenosti? „Takových úspěšných trenérů, kteří začínali bez velkých zkušeností, a nebo jen u mládeže, je spousta. Naposledy třeba Zinedine Zidane. Proč by neměl být úspěšný právě Henry," řekl Martin Keown, který nosil kapitánskou pásku na začátku tohoto tisíciletí, a byl u všech tří titulů, které Arsenal pod Wengerem vybojoval.