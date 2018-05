Ještě nemáme splněno, říká před play off Vydra, útočník Derby a nejlepší střelec Championship

V úterý oslavil útočník Derby County Matěj Vydra šestadvacáté narozeniny. V sobotu si k nim dal opožděný, ale o to cennější dárek. Vítězným gólem pomohl svému týmu k vítězství v posledním kole Championship nad Barnsley a zahraje si play off o postup do Premier League. Navíc se stal s 21 góly nejlepším střelcem soutěže, přidal i čtyři asistence. Jeden gól vstřelil v FA Cupu. „Osobně mohu být spokojený, ale mně jde o tým, takže splněno ještě nemáme,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Brali jste jako hranici úspěchu v této sezóně postup do play off o Premier League?

Jen do určité míry, splnili jsme zatím dílčí úkol. Nejen já jsem si přál přímý postup. Na začátku roku jsme byli druzí, vypadalo to dobře, nakonec jsme do posledního kola bojovali o účast v play off, kterou jsme vydřeli, takže naděje na návrat do Premier League pořád žije.

V čem vidíte příčiny ztráty přímého postupu?

Jedenáct zápasů v řadě jsme nevyhráli, to je hodně. Nemáme také dobrou bilanci s mužstvy, která hrála o záchranu.

Dokonce jste s nimi prohrávali. Která z porážek mrzí nejvíc?

Mrzí každá porážka, ale z těch s týmy z dolní poloviny tabulky především se Sunderlandem, Burtonem, ale i některé remízy jako s Readingem. To byly úplně zbytečné ztráty. Tyhle zápasy se soupeři ze spodku tabulky prostě musíte vyhrávat, pokud chcete myslet na přímý postup. A k tomu je třeba přidávat body s konkurenty na postupové příčky. To se nám bohužel nedařilo tak, jak jsme chtěli.

Sám ale můžete být se sezónou spokojen. Stal jste se s 21 góly nejlepším střelcem Championship, byl jste zvolen i do ideální jedenáctky soutěže...

S tím jsem spokojený, i když gólů jsem mohl dát ještě víc. Pro mne je ale důležitější, abych splnil cíl, s nímž jsem do Derby přišel, to znamená pomoci k postupu. Ten zatím splněný není. Doufám, že to zvládneme v play off a přidám i nějaký gól.

Byl jste také vyhlášen nejlepším hráčem Derby County v této sezóně. Co to pro vás znamená?

Je to velké ocenění, kterého si velice vážím. Svědčí i o velkém pokroku, který jsem udělal od minulé sezóny, kdy jsem vstřelil jen pět branek. Tenkrát jsem byl někde dole v hodnocení hráčů, navíc ani tým moc nepřesvědčoval. V téhle sezóně se všechno nádherně otočilo. Hodně mi pomohlo, že nehraji ze strany, ale pod hrotem, kde se víc dostávám do šancí. Necítím se však jako největší tahoun mužstva, ale jako jeho člen a hráč, který dělá maximum, aby týmu co nejvíc pomohl. Už zbývá jen ta tečka... Rozhodně nelétám v oblacích, moc dobře vím, jak je fotbal vrtkavý. Jedna sezóna vám vyjde, další je horší. Snad to tak v té příští nebude.

Jaký je program play off?

Už v pátek hrajeme doma semifinále s Fulhamem, za který kope Tomáš Kalas, odveta je na programu v pondělí 14. května. Druhá dvojice Middlesbrough s Aston Villou hraje vždy o den později. Finále ve Wembley je na programu 26. května. Věřím, že si ho zahraju.

Championship se 46 zápasy základní části je hodně náročná, cítíte už únavu?

Únavu ani ne, i když je to opravdu hodně náročné, hrajeme dvakrát, někdy i třikrát v týdnu, když jsou v tom domácí poháry. Dohromady hodně přes padesát velice náročných zápasů. Mne ale už tři měsíce trápí různá zranění, například třísla, bolesti zad, spousty kopanců, které jsem schytal. Není čas je pořádně vyléčit. Limituje mě to, nemohu hrát na sto procent, i když se snažím mužstvu maximálně pomoci. Mrzí mě, že zdraví úplně nevydrželo. A pokud je v tom i nějaká únava, pak spíš psychická než fyzická.

Nejlepší střelec Championship, to je asi nejideálnější vizitka, jakou můžete poslat skautům týmů Premier League. Zůstanete v Derby, nebo už máte nějaké nabídky přímo z nejvyšší soutěže?

Samozřejmě, že chci hrát Premier League, ale opravdu to teď neřeším. Čas bude po sezóně. Kdyby se postup povedl s Derby, rád tu zůstanu. Mám v týmu dobré postavení, fanoušci mě mají rádi, mám krásné bydlení, kam chodí i srnky. Nemusel bych se stěhovat. Ideální scénář.

Reprezentaci v červnu čekají dva přípravné zápasy s Austrálií a Nigérií v rámci kempu v Rakousku. Přijal byste pozvánku od trenéra Jarolíma, nebo byste dal přednost doléčení šrámů?

To je hypotetická otázka. Bude záležet, kdy skončíme sezónu, jak na tom budu zdravotně. Určitě si budu potřebovat odpočinout a dát se dohromady, ale pokud se budu cítit dobře, určitě bych si za reprezentaci rád zahrál.