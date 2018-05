Nedokázali jsme Wengera obdarovat, mrzí Čecha. O Emerym zatím nic neví

Konečně dovolená. Brankář Petr Čech si přiletěl domů pro svůj již dvanáctý Zlatý míč určený nejlepšímu českému fotbalistovi. Bilancování sezóny však není příznivé. Arsenal ji při rozlučce s trenérem Wengerem zakončil bez zisku klubové trofeje a gólmana Kanonýrů navíc v poslední době limitovaly zdravotní problémy. „Chtěli jsme trenérovi darovat postup do finále Evropské ligy, což se nám nepovedlo,“ lituje Čech.

Arsenal se nepodívá do Ligy mistrů, v Evropské lize jste už sezónu zachránit nedokázali.

Došli jsme sice do semifinále Evropské ligy, sezónu však hodnotíme jako neúspěšnou. Můžeme ji rozdělit na zápasy doma a venku, což byl bohužel největší rozdíl. Na vlastním trávníku jsme téměř všechno vyhráli a podle tabulky domácích zápasů bychom do posledního kola hráli o titul. Jenže venku to byla úplně jiná písnička. Vyhráli jsme zase až v posledním kole, když o nic nešlo, což je obrovská ztráta a hrozně málo na Ligu mistrů.

Jak jste vnímal loučení s Arsénem Wengerem?

Že končí, jsme se dozvěděli jako všichni ostatní. Než se zpráva pustila do éteru, oznámil nám ji před tréninkem. Pak zbývalo několik zápasů, abychom se pokusili dát mu nejlepší dárek - postup do finále Evropské ligy, což se nepovedlo. Na druhou stranu všichni předem věděli, že se s ním mohou rozloučit, jak se patří. Však také loučení stálo za to.

Jak se Wenger rozloučil po sezóně s klubem?

Měli jsme týmovou večeři, kam dorazili všichni zaměstnanci klubu. Žádné velké loučení nebylo.

Jaká byla sezóna z vašeho osobního pohledu?

První polovina výborná, přesně jak jsem si představoval. Druhá už se tolik nepodařila. Dopustil jsem se několika chyb, limitovaly mě navíc zdravotní problémy. Musel jsem několik zápasů i vynechat, což pro mě nebylo až tak příjemné. Snad v příštím ročníku navážu na začátek této sezóny.

V Anglii se píše, že novým koučem Arsenalu bude Španěl Unai Emery. Co pro vás osobně může jeho příchod znamenat?

Žádné zprávy zatím nemám. Hráči, kteří jedou na mistrovství světa nebo budou dělat jeho účastníkům sparing, hned po posledním zápase odjeli. Na klubu jsem nebyl a s nikým jsem ani nemluvil. Mám zprávy jen z médií. Objevuje se spousta spekulací, počkáme si, jak to dopadne.

Jste připravený, že vás třeba čeká bitva o post jedničky?

Musím s tím počítat. Jen doufám, že v létě dostanu šanci o místo zabojovat, což se před mým odchodem v Chelsea nestalo.

Proto odkládáte číslo 33 a berete si na dres jedničku?

Už jsem ji chtěl dřív, ale měl ji Wojciech Szczesny. Když loni na poslední chvíli odcházel do Juventusu, už jsme změnu nestihli zařídit. Teď mi z klubu volali, zda o jedničku ještě stále stojím. Tak jsem si číslo vyměnil, stejně jako i několik dalších spoluhráčů.

Nastoupíte v Praze 9. června při rozlučce Tomáše Rosického?

Přijedu určitě. Pokud budu zdravý, tak nastoupím. Jsem rád, že u takového zápasu můžu být. A říkám si, jaká je škoda, že takoví hráči jako Pavel Nedvěd, Karel Poborský a další neměli již dříve možnost takové utkání odehrát.