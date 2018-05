Hotovo! Arsenal má nového trenéra

Kouč Unai Emery se stěhuje do Londýna

Londýnský klub prozradil očekávané jméno nového trenéra na svém oficiálním twitterovém účtu s titulkem: "Nový úsvit. Nová éra. Nová kapitola."

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl — Arsenal FC (@Arsenal) 23. května 2018

Bývalý kouč francouzského PSG přitom informaci zveřejnil dřív, než ji pustil do světa slavný londýnský klub. Na svém twitterovém účtu totiž zveřejnil obrázek, kde je na červeném podkladu vyobrazen on, znak Arsenalu, a také citace, že je Emery hrdý na to, že je součástí rodiny Arsenalu. Po chvíli byl však příspěvek smazán.

Čech se popere o jedničku

Teď se ale ukázala informace jako pravdivá, šestačtyřicetiletý Emery povede Kanonýry a tedy i českého gólmana Petra Čecha, který se hodlá poprat o místo brankářské jedničky. "Počítám s tím. Jen doufám, že v létě dostanu šanci o místo zabojovat, což se před mým odchodem z Chelsea nestalo," poznamenal v rozhovoru pro Sport.cz Čech.

Arsenal zakončil sezónu bez zisku jakékoliv trofeje a má tedy co napravovat. Emery se mu nyní podle anglických médií upsal na tři roky, vydělat by si za tu dobu měl patnáct miliónů liber. "Jsem nadšený, že se mohu připojit k jednomu z největších klubů fotbalové historie. Arsenal milují fanoušci po celém světě. Mají rádi jeho styl hry i to, že sází na mladé hráče. Má fantastický stadión. Celkově se mi líbí, jakou strategii klub vyznává," svěřil se nový kouč Kanonýrů.

Nadšený je Emery i šéfové

"Jsem nadšený, že jsem dostal možnost být u toho, když odstartuje nová kapitola historie Arsenalu. Setkal jsem se s vedením klubu a je mi jasné, že má Arsenal velké ambice a my jsme odhodlaní udělat maximum pro to, aby byl klub úspěšný," slíbil Emery.

Většinový majitel londýnského klubu Stan Kroenke se nechal slyšet, že je přesvědčený o tom, že Unai Emery je prokazatelně vítězný typ a tudíž je tou správnou osobou pro Arsenal. "Při našich rozhovorech na mě udělal Unai dojem. Svojí energií, ale i tím, co všechno o našem klubu a hráčích věděl. Bylo to velmi působivé," prozradil Kroenke. "Plně sdílí naše vize ohledně budoucnosti klubu a věřím, že dosáhneme ještě větších úspěchů," dodal.

Emery strávil poslední dva roky v Paris St. Germain, kde nedávno skončil poté, co s klubem vyhrál francouzskou ligu. V Lize mistrů s pařížským celkem letos došel do čtvrtfinále. Před příchodem do Paříže vedl Emery tři roky Sevillu a třikrát v řadě s ní vyhrál Evropskou ligu. Za sebou má také působení ve Spartaku Moskva, Valencii, Almeríi a Lorca Deportiva.