S medailí a pohárem křepčil ve slavném Wembley. Budoucnost českého zadáka je však nejistá

Legendární stadión Wembley vytvořil kulisy nejkrásnějšímu fotbalovému zážitku v životě českého fotbalového obránce Tomáše Kalase. S Fulhamem ve slavné aréně v sobotu vybojoval postup do Premier League, v rozhodujícím utkání šel do hry proti Aston Ville na posledních 14 minut, a tak si mohl užít bezprostředně oslavy vítězství 1:0, které garantovalo vstup mezi anglickou elitu.

Jak Tomáš Kalas prožíval návrat Fulhamu do Premier League? A zůstane tam?

„Na stadiónu bylo přibližně 40 tisíc příznivců Fulhamu. Musím říct, že projít do Premier League přes jediný zápas o všechno představuje nejkrásnější zážitek mojí kariéry. Bezprostřední oslavy na hřišti byly nádherné. Cokoli později už nebylo tak parádní, ale běhat ve Wembley po trávníku s medailí na krku a pohárem v ruce je jedinečné," rozplývá se pětadvacetiletý zadák.

Postupové oslavy už jednou zažil. Přede dvěma lety byl v kádru Middlesbrough, jenž prošel mezi elitu přímo po druhé příčce v Championship. „Tehdy jsem nebyl v sezóně tolik na hřišti. Moje vytížení bylo menší ve srovnání s letošním ročníkem. I proto si více cením letošního úspěchu. Pochopitelně, přímý postup je příjemnější, play off je ošidné. Ale když se podaří snažení dotáhnout do úspěšného konce, přijdou vážně neopakovatelné momenty," porovnává Kalas, který v probíhající sezóně naskočil do pětatřiceti zápasů.

Dlouho byl nepostradatelným členem základní sestavy Fulhamu. Jenže v únoru se zranil a už se mu nepodařilo dostat zpět mezi jedenáct vyvolených. „Uzdravil jsem se těsně před reprezentační pauzou a odcestoval do Číny. Z turnaje s nároďákem jsme se vrátili ve středu, Fulham hrál v pátek. Trenér poslal do hry mého konkurenta. Sedm zápasů v řadě jsme neprohráli, šest z toho bylo vítězných. Proto jsem dostával menší porci minut a musel čekat na šanci," promítá si zpětně průběh sezóny Kalas.

Kde zakotví pro příští sezónu?

V klíčovém zápase o všechno se přesto do hry dostal. Čtrnáct minut před koncem bitvy o jedinou místenku v Premier League Fulham vedl 1:0 a hrál v deseti. „Pokyn od trenéra byl nic nevymýšlet a ubránit nulu. Jak jsem dostal míč, napálil jsem ho většinou dopředu. Byli jsme pod tlakem, ale uhráli jsme výhru celkem v klidu. Nedovolili jsme Aston Ville nějaký drtivý tlak. I proto jsme mohli bouřlivě slavit," vrací se Kalas k postupové euforii.

Nyní si bude plnit reprezentační povinnosti při zápasech s Austrálií a Nigérií, následně si užije dovolenou. A 2. července se bude hlásit do prvního tréninku na Chelsea, jejíž hráčem je. Ve Fulhamu totiž jen hostoval. „Zaúkoloval jsem agenty, aby vše ohledně mé budoucnosti vyjednali co nejrychleji. Nechci nic řešit na konci přípravy. Pokud bych měl změnit adresu, tak není dobré naskakovat do už zformovaného kádru,“ má jasno Kalas.

V minulosti už právě takové veletoče zažil. Celé období před sezónou kupříkladu prožil s Chelsea a pak putoval do Fulhamu. „Existuje dohoda, že v případě postupu mě Fulham koupí. V opačném případě bude muset zpět zaplatit celé dvouleté hostování. Takže vše je v rukou Fulhamu,“ vypravuje Kalas.

Předjímat, kde zakotví, se neodvažuje. „Fulham mě chtěl koupit už po první sezóně, a nakonec vše skončilo hostováním. Já jen pevně doufám, že už konečně někde zakotvím trošku pevněji, nikoli jen v rámci hostování.“