Čech možná odejde v létě z Arsenalu. Přiletí laso od slavného klubu z Itálie?

Hola, hola, Neapol volá? Působení fotbalového brankáře Petra Čecha v londýnském Arsenalu se možná blíží ke konci. Podle italských i anglických médií je totiž ve hře odchod zkušeného gólmana do italské Neapole. Arsenal je velmi blízko angažování Bernda Lena z bundesligového Leverkusenu. Z něj by chtěli mít Kanonýři jedničku mezi tyčemi, a je jasné, že pozice náhradníka by se Čechovi nelíbila.

Čech se po nástupu nového manažera Arsenalu Unaie Emeryho nechal slyšet, že věří, že dostane šanci poprat se o místo brankářské jedničky. Jenže zprávy z Ostrovů naznačují, že přednost by v případě dotažení přestupu mohl dostat Leno. Pro odchod Čecha do Itálie by pak mohl mluvit také fakt, že by se v Neapoli bývalý český reprezentant potkal s trenérem Carlem Ancelottim, pod nímž hrál už při působení v Chelsea.

Bayer Leverkusen goalkeeper Bernd Leno is set to sign for Arsenal with an announcement expected soon. (Source: BILD) #AFC pic.twitter.com/WTgmiGo0lI — now.arsenal (@nowarsenaI) 16. června 2018

Český gólman má na Emirates Stadium smlouvu ještě na další rok a ve hře je tak mimo přestupu i možné hostování v italském klubu, což by mohlo vyhovovat oběma stranám. Šestatřicetiletý Čech by byl jedničkou a klub by nejméně na rok získal kvalitního brankáře. Důležitou roli hrají pochopitelně také finance. Náklady na hostování by byly daleko nižší, než kdyby Italové kupovali novou brankářskou jedničku. Neapol má navíc v hledáčku víc gólmanů a není jasné, pro koho se rozhodne.

Odpověď, jak to nakonec dopadne, dají nejbližší týdny.