Manchester United by měl posílit srbský záložník Milinkovič-Savič

Srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič je blízko přestupu z Lazia Řím do Manchesteru United. Čtyřiadvacetiletý fotbalista by měl podle listu Gazzetta dello Sport podepsat pětiletou smlouvu. Po jeho příchodu by měl anglický klub uvolnit francouzského mistra světa Paula Pogbu do Realu Madrid.