Mistrovská Slavia má v hledáčku posilu ze druhé švédské ligy

Fotbalová Slavia je na lovu. Trenér Jindřich Trpišovský mluvil po remíze 1:1 v přípravě s Gliwicemi v Rakousku o tom, že šéfové mistrovského klubu pokračuje v jednání o dvou hráčích, kteří by v následující sezoně mohli oblékat červenobílý dres. Podle informací instagramového účtu slaviapraha1892 odkazujícího na švédské zdroje by měl být jednou z vyhlédnutých posil obránce Aiham Ousou.

Jednadvacetiletý stoper, který by mohl být alternativou na pozici ve středu obrany po odchodu Simona Deliho, je momentálně hráčem druholigového týmu GAIS, kde má hostovat z BK Häcken do konce roku 2021. Server transfermarkt.com oceňuje švédského reprezentanta do 21 let, který měří 186 centimetrů, sumou 200 000 eur (cca 5 mil. korun).

O zájmu českého mistra o zmíněného hráče informuje twitterový účet fotbollskanalen, na něj se následně odkazuje zmíněný slávistický zdroj.