Jarolím vrší rekordní debakly. Tady je přehled největších výbuchů reprezentace

Střelecký účet vylepšuje jedenáct gólů v síti San Marina, bez nich by byla bilance záporná. Skutečností je, že český tým porážel většinou jen sotva průměrné týmy. Za úspěch lze považovat snad jen výhry nad Islandem na turnaji v Dauhá a nad Norskem v kvalifikaci pro mistrovství světa.

Nejvyšší prohry české fotbalové reprezentace: 20.4.1994 Curych přátelské Švýcarsko - ČR 3:0 10.8.2011 Oslo přátelské Norsko - ČR 3:0 8.6.2012 Vratislav ME Rusko - ČR 4:1 22.3.2013 Olomouc kval. MS ČR - Dánsko 0:3 8.10.2016 Hamburk kval. MS Německo - ČR 3:0 1.6.2018 St.Pölten přátelské ČR - Austrálie 0:4 10.9.2018 Rostov přátelské Rusko - ČR 5:1

Týmy z evropské špičky naopak Jarolímův tým vždycky zdolaly, ať už to bylo dvakrát Německo nebo Belgie, ale i Severní Irsko nebo Ukrajina. Porážka v Rusku však i tyto nevydařené zápasy zastínila. Po ní lze očekávat další propad v žebříčku FIFA, v němž Česká republika figuruje na 44. místě, mimochodem o pět příček výš než její dnešní přemožitel.

Nejde vždy jen o výši porážky, zohlednit je třeba také sílu soupeře a důležitost zápasu. Podívejme se na přehled největších výbuchů národního týmu. Top 10 českých propadáků:

1. Lucembursko - ČR 1:0 (7. června 1995, kval. ME 1996) - Tehdy to byl v Lucemburku pořádný šok, ale všechno dopadlo dobře. Uhrinův tým nakonec v kvalifikaci předstihl Nizozemce i Nory a na šampionátu v Anglii pak senzačně došel až do finále...

2. Rusko - ČR 5:1 (10. září 2018, příprava) - Nejčerstvější debakl, který dost možná ukončil éru Karla Jarolíma na lavičce národního týmu. Mužstvo mělo možnost rehabilitovat se za porážku s Ukrajinou v Lize národů, jenže tristním výkonem podalo další zprávu o kritickém stavu české kopané...

3. ČR - Ázerbájdžán 0:2 (18. listopadu 2009, turnaj) - Výsledek z Al-Ajnu šel do světa a jen potvrdil, že Češi už nejsou tím obávaným soupeřem. Alibi „rezervní" sestavy v tomto případě neobstojí. Vždyť Ázerbájdžán byl 125. na světě!

4. ČR - Austrálie 0:4 (1. června 2018, příprava) - Československý ani český tým v devíti předchozích případech se Socceroos ještě nikdy neprohrál. Letos rovnou o čtyři góly, což byl největší debakl reprezentace od roku 1985...

5. Rusko - ČR 4:1 (8. června 2012, ME 2012) - Češi prý počítali s tím, že jsou Rusové dobří, ale ne až zase tolik... Výkon všechny vyděsil, porážka v premiéře turnaje však neznamenala vyřazení. Po výhrách nad Řeckem a Polskem nároďák postoupil na EURO 2012 do čtvrtfinále.

6. Malta - ČR 0:0 (11. října 2000, kval. MS 2002) - Jeden z „vrcholů" neúspěšné kvalifikace. Řepka viděl v La Vallettě červenou kartu a tým pak nebyl schopný vstřelit byť jen jeden potřebný gól.

7. Malta - ČR 0:0 (12. října 1994, kval. ME 1996) - Hned druhý kvalifikační duel samostatného českého výběru skončil nečekanou ztrátou. V 58. minutě byl vyloučen obránce Novotný a gól nepadl. Na postup to však nakonec nemělo vliv.

8. Island - ČR 3:1 (1. září 2001, kval. MS 2002) - Začátek krachu v kvalifikaci. Koller se nechal vyloučit ve 40. minutě a Islanďané vedli již o tři góly, takže Jankulovski v závěru jen zmírnil hrozící debakl.

9. ČR - Belgie 0:1 (14. listopadu 2001, kval. MS 2002) - Venku se nechal vyloučit Řepka, v závěru odvety na Letné potom také Nedvěd s Barošem. Zklamání bylo dovršeno, pro favorizovaný tým skončila baráž velkou ostudou...

10. SAE - ČR 0:0, penalty 3:2 (15. listopadu 2009, turnaj) - Už i Emiráty jsou pro nároďák vážným soupeřem. Mělo to být varování, ale pořád si byl málokdo ochoten připustit, že s Ázerbájdžánem může být na testovacím turnaji ještě hůř...