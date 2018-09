Petržela se za výkon českých fotbalistů v Rusku styděl

V Rusku má pořád skvělé jméno, na jeho trenérské působení v Zenitu Petrohrad fanoušci stále vzpomínají. A tak není divu, že se tamní média zajímala o názor kouče Vlastimila Petržely na debakl české reprezentace v přípravném zápase proti Sborné. A Petržela nešetřil na adresu svých krajanů kritikou. Za představení české reprezentace v Rostově na Donu mu prý byla hanba. Kouč to řekl serveru Gazeta.ru.

Petržela byl po debaklu českého týmu 1:5 zdrcený. "Pro český výkon nemám žádnou omluvu. Nenacházím důvody, kterými bych popsal, proč ruský tým takhle Česko rozdrtil," uvedl kouč. Zároveň vyhlásil, že problemy českého fotbalu jsou mnohem hlubší, než by se na první pohled mohlo zdát. "Je to smutné, ale je třeba si to všechno přiznat."