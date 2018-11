Paráda! Po Janktově trefě mají Češi polský skalp a ještě víc sebevědomí na Slováky

Stadion v Gdaňsku záží do tmy jako žlutý kus jantaru.

Přitom se těšili zbytečně, že domácí snajpr Lewandowski bude v sestavě Poláků chybět. Nejenže nastoupil, ale do konfrontace s Čechy ho měl motivovat i zarámovaný dres se stovkou na zádech a obrovitá plaketa připomínající jeho 55 reprezentačních gólů.

Zúročení přišlo až po půli

„Ale my byli samozřejmě nachystaní i na tuhle eventualitu," ujišťoval kapitán českého celku Dočkal, že přítomnost kanonýra z Bayernu, o jehož startu se hodně pochybovalo, ani jeho, ani spoluhráče nikterak nerozhodila. Však to také Šilhavého výběr, v jehož sestavě došlo oproti poslednímu střetnutí na Ukrajině ke dvěma změnám, dokazoval.

Zatímco Lewandowski se dostal k prvnímu a ještě hodně bídnému střeleckému pokusu až po čtvrthodině, Jankto nebezpečně pálil už po pár desítkách vteřin. A Vydra to zkusil chvíli po něm. Tak nebezpečné situace, do jaké se dostal domácí Klich v 10. minutě, to sice nebyly, ale trenér Šilhavý i tak aktivitu svých svěřenců kvitoval potleskem.

Jeho svěřenci skutečně navázali na výkony ve dvou předchozích duelech. Nejenže domácí až na zmíněnou šanci Klicha k ničemu nepustili a jejich kapitána Lewandowského eliminovali, ale aktivní hrou založenou na pohybu, důrazu a rychlých výpadech byli daleko nebezpečnější než Poláci. Novák dokonce dal gól, který ovšem pro ofsajd neplatil. Souček tečující střelu Pavelky k němu měl blízko, Vydra vzápětí rovněž.

Do půle Češi se zúročení aktivity nedočkali, hned po ní se ale o zasloužené vedení postaral Jankto. Střelu Schicka totiž vyrazil domácí gólman Skorupski jen před sebe, takže pro Jankta nebyl problém skórovat.

Polsko - Česká republika | Jakub Jankto 0 - 1 (15/11/2018): https://t.co/oCyVyTzinC via @YouTube — EF eXtra (@kora_kom) 15. listopadu 2018

Polský snajpr neměl den

Po pár minutách měl stejně obrovskou příležitost Lewandowski, ale před prázdnou bránou míč vyražený Pavlenkou netrefil a znovu potvrdil, že proti Čechům prostě vůbec neměl den.

Poláci se ale samo sebou i tak dál hnali za vyrovnáním, jenže ani Zielinski, Klich či Lewandowski střílející z trestného kopu na výtečného Pavlenku nepřišli, takže český tým v závěru, kdy byla jeho hra poznamenána spoustou střídání, výhru přece jen uhájil. A jen u jednogólové nakonec zůstat nemuselo, protože Schick ji mohl v 67. minutě jistit.

Z Gdaňsku si tak Šilhavého svěřenci odvezli cenný skalp účastníků mistrovství světa a k tomu navrch vzrůstající sebevědomí, které budou v pondělí v Lize národů proti Slovákům potřebovat.