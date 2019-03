Po londýnské blamáži nabízí Novák odvážný recept na Brazilce: Musíme na ně vletět

Náramné fanfarónství. V pátek se při vstupu do kvalifikace o EURO 2020 ztrapnili výsledkem i výkonem v Anglii, po čtyřech dnech si ale čeští fotbalisté troufají blamáž odčinit s Brazilci. „Jsme fanouškům něco dlužni, teď je tu možnost, jak zvednout náladu nám i jim,“ hlásil Filip Novák, jeden z aktérů londýnského debaklu 0:5. Nabízí i jednoduchý recept, jak to dokázat. „Musíme na ně vletět a nečekat, až oni dají gól,“ tvrdil před konfrontací s Kanárky.

Novák přitom nepopíral, že síla Brazilců je přinejmenším srovnatelná s výběrem Albionu. „V práci s míčem jsou možná ještě silnější než Angličané, takže to pro nás bude těžší utkání," přiznal legionář z tureckého Trabzonsporu.

„Navíc v sobotu jen remizovali na úvod evropského turné v Portu s Panamou, což asi pro nás není zrovna dobré. Po takovém výsledku většinou mužstvo v další utkání zapne na vyšší obrátky," je jeho parťákovi z obrany Ondřeji Čelůstkovi jasné, že remíza po šesti vyhraných zápasech v řadě Brazilce probere a vyprovokuje k lepšímu výkonu, než jaký předvedli proti Panamě.

Ondřej Čelůstka během tréninku.

Vlastimil Vacek, Právo

A nic na tom nemění fakt, že přiletěli nejen bez hvězdného Neymara, který je zraněný, ale i bez Daniela Alvese, Filipeho Luíse a Víniciuse Juniora.

„Jim to nevadí. Brazilci klidně mohou nominovat šedesát hráčů a kvalita jejich týmu bude podobná, jako kdyby přijely největší hvězdy," nevidí Čelůstka žádnou výhodu v absenci zraněných brazilských hvězd Neymara či Alvese.

„Křídelní hráči jim schází, Nemyar samozřejmě také, protože s ním by byli ještě silnější, ale individuální kvalita ostatních hráčů je stejné vysoká, jako u hvězd, které z nominace vypadly" volí přece jen opatrnější tón Čelůstka. „Navíc bez Neymara budou Brazilci podle mého hrát víc jako tým."

Brazilci se na tréninku výborně bavili

Vlastimil Vacek

„Otázkou samozřejmě je, jak zápas s námi pojmou a zda nás přece jen nepodcení," spekuluje Novák, zda snad výprask z Wembley české reprezentaci paradoxně nepomůže. „My prohráli 0:5, oni překvapivě remizovali s Panamou, ale každý zápas je jiný," dodává.

„Navíc Brazilci nedisponují takovou fyzickou připraveností jako Angličané, ani tolik síly v jejich hře není. A přímočarosti také ne," zkouší hledat plusové body nahrávající českému týmu Čelůstka.

„Budou držet míč, obehrávat nás, kombinovat, a třeba si s námi budou chtít zahrát fotbal," dumá, co ještě by mohlo pomoci k výsledku lepšímu než byl ten páteční.

Hrát s Brazilci se určitě dá, o tom přesvědčili v sobotu fotbalisté Panamy. Reprezentace Kostariky ostatně na loňském mistrovství světa v Rusku také. S Kanárky sice prohrála ve skupině 0:2, ale góly od Coutinha a Neymara dostala až v nastaveném čase, kdy hrála vabank.

„Pamatuji si na ten zápas, Kostarika ho zvládla takticky výborně. Ale to i proto, že pouze nebránila a byla nebezpečná i v protiútocích. Nutila Brazilce k tomu, že musí v hlavách přepínat a myslet i na obranu," vybavuje si Čelůstka střetnutí v Petrohradu, v němž svítil ještě po devadesáti minutách na tabuli bezbrankový stav.

Nemyar se přitom marně snažil opakovanými teatrálními pády a dožadováním se penalty skóre změnit, z čehož v Praze čeští fotbalisté strach mít nemusí.

„I kdyby přijel, víme, jak se chová a že jeho nahrané pády jsou často takříkajíc přes čáru. Nelíbí se mi to u něho a on sám ostatně uznal, že to mnohdy přeháněl," je Čelůstka rád, že český tým bude mít v úterý o starost méně a bude se tudíž moci věnovat taktické partituře, která je na Brazilce nachystaná.

Neymar (nahoře uprostřed) i utkání Ligy mistrů mezi Paris Saint Germain a Manchesterem United sledoval kvůli zranění pouze z tribuny.

Christian Hartmann, Reuters

„Musíme být aktivnější, přesnější, přímočařejší, musíme se vyhnout chybám. Ovládat míč víc než ve Wembley. Získávat balony, posouvat se na brazilskou polovinu, donutit soupeře, aby také bránil a my si vytvářeli šance. A přitom se v defenzivě soustředit na naši kompaktní hru," maluje ideální scénář a tvrdí: „Je náročné něco takového hrát proti Brazílii, nikoli však nereálné."